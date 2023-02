Terrifier 2 régale les fans d’horreur ‘puissance 1000’

La soirée fut gore et macabre, samedi, au Quai 22, lors de la diffusion de Terrifier 2 de Damien Leone ! Sorti d’abord le 6 octobre dernier aux USA, ce film d’horreur à petit budget (NDLR: 250 000 dollars), mettant en scène un clown qui tient plus d’Halloween que du carnaval, a fait grand bruit au pays de l’oncle Sam avec 2,5 millions de dollars accumulés en deux semaines. Un succès que l’on peut notamment attribuer à la réputation sulfureuse qui a accompagné le long-métrage après les premières séances outre-Atlantique. En cause, plusieurs spectateurs qui auraient fait des malaises, vomi ou quitté la salle durant sa diffusion. "C’est dans la même veine que les sagas Vendredi 13 et Halloween, mais en puissance mille. Le sang n’arrête pas de gicler durant toute la durée du film", relate Frédéric Burlet, responsable de l’ASBL 7e Aaaargh en charge de l’événement.