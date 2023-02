Namur: la caisse a été dérobée mais L'moche à l'laume veut tirer le positif du fait divers

Bien sûr, il avait la rage et un fort sentiment d’impuissance quand, dimanche après-midi, il a découvert que la caisse de la journée, plusieurs centaines d’euros, s’était envolée. "Je livrais des paniers comme à mon habitude, rue de l’Armée Grouchy. J’ai discuté dix minutes avec une cliente et, au moment, où je suis remonté dans la camionnette et ai voulu déposer l’argent reçu, j’ai remarqué que la caisse n’était plus là. J’ai couru dans tout le quartier, personne n’avait rien vu. Puis, j’ai retrouvé, près d’une poubelle, le terminal bancontact et la caisse. Vide, il ne restait pas une pièce de 0,50 €. Pourtant, il y en avait… "

Période critique

Le coup de gueule sur Facebook, avec un bonhomme tout rouge, a laissé, quelques heures plus tard, la place à la possibilité de transformer le négatif en positif.

"Dans l’entreprise, nous sommes huit, des temps pleins mais aussi des travailleurs sociaux, j’ai fait état de ma mésaventure sur les réseaux comme on lance une bouée à la mer. La période est difficile. Chaque rond compte. Dans dix jours, il faut verser les salaires. Je viens de commander les semences et les plants. Puis, pour le moment, sur les marchés, nous n’avons plus grand-chose à vendre. Ce n’est pas la saison des tomates ou des aubergines. Nous avons une éthique sociale et commerciale, nous posons des choix militants, nous ne produisons que des légumes 100% wallons, ce qui nous met en marge et nous rend vulnérables. Ça peut se payer cher. "

Mais, comme l’année passée, quand il a fallu trouver d’urgence 20 000 € pour remplacer la camionnette HS et prolonger l’aventure, le soutien est tout de suite arrivé. "Des amis ont prêté de l’argent et, lundi, sur le marché de Temploux, nous avions retrouvé un fond de caisse. Nous organiserons une soirée au printemps avec les amis artistes, les clients, les copains, pour rembourser ceux qui nous ont aidés. Pour le reste, je serai plus vigilant mais je n’ai pas envie de devenir parano dans les rues de la ville où je suis né." Du coup de sort, L’moche à l’laume a envie de sortir grandie. C’est sa marque de fabrique.