Namur: Avec les "Rèlîs", le wallon se met sur son 31 et entre par les portes ou par les fenêtres

Les "Rèlîs Namurwès" sont un peu les académiciens namurois de la langue wallonne. Le côté élitiste et "trié sur le volet", comme le suggère leur dénomination wallonne, a parfois donné à cette association des allures de club fermé. "Cela a pu être le cas autrefois mais aujourd’hui, pour nous rejoindre, il faut avant tout être animé par l’envie de défendre et de promouvoir la langue wallonne", insiste Joseph Dewez, l’actuel président. C’est la mission confiée aux… 31 Rèlîs qui multiplient les initiatives pour présenter le wallon sous ses plus beaux habits.