À Salzinnes, l’histoire de l’ordinateur en un seul espace, avec des machines rares et des jeux pour toute la famille (photos)

C’est dans l’un des grands hangars situé au bout de la rue Henry Blès, à côté de l’HEPN (Haute École de la Province de Namur), que dorment quelques pièces de l’histoire de l’informatique. Grâce aux près de 300 machines, électriques ou non, qui sont exposées aux visiteurs au Nam-Ip, c’est l’histoire de cette technologie, en long et en large, qui est racontée, des années 1880 à 2010. Cela va des ateliers mécaniques pour feuilles perforées aux premiers IMac d’Apple, en passant par les machines à écrire, les premiers ordinateurs, le très populaire Commodore 64 (vendu à l’époque à près de 22 millions d’exemplaires), et les premiers laptops.