Namur: une idée en tête? Le protolab du Trakk peut la modéliser en 3D à moindre coût

C’est sans doute une technique de travail révolutionnaire que propose le TRAKK, au n°16 de l’avenue reine Astrid à Namur. Imaginez pouvoir réaliser vous-même une pièce spécifique et complexe dans un moindre coût, rapidement et sans gaspillage de matière première. Grâce aux imprimantes 3D et aux machines que le Protolab possède et met à disposition encadrée, c’est possible ! "L’idée générale du Protolab, c’est d’apporter une expertise technologique à des porteurs de projet, explique Pierre-Michel Gérard, le Protolab manager. Tout le monde peut prendre rendez-vous , il suffit d’avoir une idée à concrétiser."