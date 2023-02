Fête des vignerons à Gembloux : à la (re)découverte du vin français et… américain

Leur grande première en 2022 avait assuré la transition. Et cette année, du 10 au 12 février, ce duo percutant proposait une 21e édition avec son lot de nouveaux vignerons et la présence de ceux qui étaient inévitablement attendus. On a pu y retrouver les régionaux de l’étape avec le château Latuc (Cahors) de Jean-François Meyan, ex Agro Gembloux, et le domaine Jappe-Loup dans le Rhône représenté par la famille Theunis (La Pommeraie). "Nous avions le plaisir d’accueillir plus de 50 vignerons, confie Marc Nuttinck. Ceux-ci représentaient les principales régions viticoles de France mais permettaient également de voyager au-delà des frontières de l’Hexagone avec des vins italiens, moldaves ou encore américains. Sans oublier notre petit cocorico national avec la présence du domaine dinantais Bon Baron."

De belles curiosités

Rayon curiosités, les amateurs n’ont pas manqué de découvrir l’appellation aussi confidentielle que séduisante de Bellet sur les hauteurs de Nice ou encore une cuvée composée d’un cépage rare, le carignan blanc venu du Languedoc. "Nous avons conservé les éléments qui ont séduit les plus de 1400 visiteurs de l’édition précédente tout en renforçant encore la qualité de l’accueil tant des vignerons que des visiteurs, Et au final le public a à nouveau répondu présent. Cela nous motive évidemment à remettre le couvert en 2024 avec cette fête qui se place parfaitement dans le calendrier juste après les fêtes."