Wallonie et Province veulent accompagner les entreprises dans leur expansion

Au départ de ces enquêtes se pose une question: comment, avec l’argent public, peuvent intervenir le WE et le BEP (bureau économique de la province de Namur) pour proposer un impact maximum sur la situation des entreprises. Il en résulte ensuite des solutions, mais pas des obligations. "Bien évidemment, on oblige en rien les entreprises à agir de telle ou telle façon. Nous leur proposons des pistes pour répondre à leur problématique ou leur volonté d’expansion et, si cela convient, alors nous finançons. Le taux moyen d’acceptation se situe entre 60 et 70%."

Innovations coûteuses

Du côté du BEP, on considère les innovations comme un point d’orgue dans la croissante d’une entreprise, même si c’est plus coûteux. La directrice du développement économique, Laurence Gourgue, se justifie par "un doublement des coûts causé par un doublement du suivi. Il faut d’abord déterminer la plus value apportée à l’entreprise et à ce qu’elle propose. Ensuite, si le projet est validé, il faut investir dans le matériel et aussi dans l’intellectuel car il est nécessaire de former et d’initier le personnel. Il y a donc une double pensée à avoir dans la réflexion. Mais l’innovation, c’est le fer de lance de la croissance."

Le cas Digiwall

Aux Isnes, Digiwall est une entreprise active dans le secteur des PME, fondée en 2018, qui propose un accompagnement sur mesure dans la transition digitale. Elle a été fondée par quatre ingénieurs logiciels indépendants désirant unir leurs forces afin d’offrir une solution globale à leurs clients. Après avoir occupé le domicile d’un des fondateurs, l’équipe décide de solliciter le BEP pour leur trouver un espace de travail adéquat. "Nous avons directement trouvé refuge dans l’espace Créalys à Gembloux, raconte Nicolas Lemielle, CEO et cofondateur de l’entreprise . Nous n’avions qu’à amener nos laptops et nous mettre au travail. Nous n’avons eu de cesse de nous agrandir. Le BEP nous a à chaque fois encadrés et financés."

Cette année, avec un chiffre d’affaires d’1 350 000 € en 2022, la société veut voir grand et anticiper. "Nous commençons déjà à nous sentir à l’étroit. Maintenant, nous accueillons parfois 20 personnes, en comptant nos stagiaires. Nous voulons donc investir dans la construction d’un bâtiment capable d’en accueillir 30 car nous allons sans doute devoir engager plus de personnel. Le BEP va de nouveau nous épauler pour ce projet."