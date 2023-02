Namur: une journée pour tester plus de 20 activités pour enfants

L’objectif de cette plateforme ? Faciliter la tâche des parents en quête d’occupations pour leurs bouts de chou. Les utilisateurs peuvent approfondir leurs recherches en filtrant plusieurs critères, comme le type d’activité (stages, extrascolaires, animations, anniversaires), la thématique (artistique, sportive, insolite, éducative), la tranche d’âge (de 0 à 18 ans), la période et la localité.

À noter que HappyKids couvre l’ensemble de la Wallonie, ainsi que la région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand. Chaque activité possède sa propre description mentionnant l’horaire, le prix, l’adresse, la tranche d’âge autorisée, ainsi que les coordonnées des organisateurs (téléphone, mail, site, réseaux sociaux) et une photo.

L’art dans tous ses états

Pour célébrer leur success-story, Delphine et Catherine Harmel ont décidé de traverser leur écran d’ordinateur et d’aller à la rencontre du public. Ce dimanche 19 février, de 9h à 17h, les deux sœurs organiseront un HappyKids Day, à la Colruyt Group Academy de Jambes (chaussée de Liège, 477).

Le principe de cette journée: faire découvrir aux enfants une série d’activités originales, tout en permettant aux parents d’identifier le genre d’occupation qui plaît à leurs petites têtes blondes. Au total, une vingtaine de stands seront destinés aux jeunes de 9 mois à 14 ans. Chaque enfant pourra participer à un maximum de sept activités sur la journée. Les ateliers seront proposés au prix de 5 € pour 40 minutes.

Ce n’est pas la première fois que HappyKids organise ce genre d’événement. Le 15 mai 2022, la première édition du HappyKids Day avait attiré de nombreux curieux sur le parking du magasin Décathlon de Namur. Delphine et Catherine Harmel remettent donc le couvert avec, cette fois, des ateliers artistiques. Au programme: musique, menuiserie, crochet, tricot, yoga du rire, voyage sonore, éveil à l’anglais, etc. Un espace récréatif (châteaux gonflables et autres animations), ainsi qu’un espace restauration seront également à disposition.

Si plusieurs activités affichent déjà complet, il est encore possible de réserver sur le site www.happykidsday.be/shop. Il sera aussi possible de réserver le jour même.

À noter, la date du troisième HappyKids Day qui a déjà été annoncée par les organisatrices. Rendez-vous le dimanche 4 juin 2023 sur le parking du magasin Decathlon de Namur pour une journée sur le thème du sport.