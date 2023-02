Namur: une récompense internationale pour le Choeur de chambre

Ce n’est pas la première fois que le Choeur de Chambre de Namur et son directeur artistique Leonardo Garcia Alarcón reçoivent cette récompense prestigieuse. En 2017 déjà, l’enregistrement Canticum Canticorum, de Roland de Lassus, a reçu cette même distinction de dimension internationale.

Cette nouvelle récompense vient donc couronner un cycle d’oratorios de Handel confié au Choeur de Chambre de Namur, au maître argentin et au Millenium Orchestra. Au premier coffret dédié à Samson vient se joindre celui de Solomon, dont la sortie est programmée ce 17 février.

Nouveaux concerts

Et, dès juillet, on annonce d’ores et déjà deux concerts et un nouvel enregistrement dédiés à Théodora. Cet événement prendra place dans le cadre de la 59e édition du Festival musical de Namur qui se tiendra du 30 juin au 16 juillet prochain. Festival placé sous le signe de L’Utopie. Théodora, coproduit avec le Festival international d’opéra baroque de Beaune, sera donc interprété et enregistré au Namur Concert Hall avant de prendre la direction de la Bourgogne.

En attendant, le Namur concert hall peaufine ses aménagements en accueillant une nouvelle scène répondant mieux aux attentes des événements et des artistes de haut niveau qu’elle accueille.