Trafic de voitures: près de 200 victimes, notamment à Namur et Charleroi

En juillet dernier, par un arrêt long de 700 pages, la cour d’appel de Bruxelles a condamné la majorité des prévenus, défendus par des dizaines d’avocats, à des peines de détention ferme oscillant entre 2 ans et 8 ans et, parmi elles, 15 condamnations à 5 ans secs. Sur la centaine de prévenus, une dizaine se sont pourvus en cassation avec les meilleurs arguments du monde, tentant de débusquer chaque élément constitutif des délits. En vain : la haute juridiction les a tous balayés. Ces peines sont définitives.

C’est en 2018 qu’après un conseil des procureurs généraux de tout le pays, il est apparu que près de 200 plaintes avaient été déposées devant les différents parquets pour des escroqueries à l’achat de voitures d’occasion. Le parquet fédéral a donc été saisi pour regrouper tous les dossiers à Bruxelles. Une parfaite similitude du modus operandi a été observée pour perpétrer les arnaques.

Les victimes rapportaient à chaque fois le même récit: après avoir diffusé une annonce pour la vente de leur(s) véhicule(s), elles étaient contactées par un individu qui discutait peu le prix et qui concluait rapidement l’affaire. Ce dernier payait en cash et déposait l’argent sur la table, à domicile. Le compte était bon mais, par une manipulation, l’aigrefin reprenait discrètement une partie de la somme, parfois jusqu’à 50%. Des plaignants ont ainsi été délestés de plus de 30 000 €. Les prétendues sociétés qui ont acquis les voitures n’existaient pas, comme était tout à fait faux le nom de l’acquéreur.

L’enquête a donc commencé fin 2018 et il faudra quelques mois pour que les investigateurs puissent mettre des noms exacts sur les faussaires, les localiser, identifier les structures et retrouver trace de certains véhicules, dont plusieurs dizaines ont été exportés vers l’Allemagne. Au printemps 2019, les blés étaient mûrs et d’immenses vagues de perquisitions vont déferler sur tout le pays. Au total, une centaine d’hommes vont être inculpés et plusieurs dizaines placés sous mandat d’arrêt. Un suspect sera arrêté avec un sac, dans lequel 375.000 euros en espèces seront saisis.

En plus des peines particulièrement lourdes, les juges bruxellois ont infligé des millions d’euros d’amende et de confiscations. Le plus dur sera de récolter ce pactole !