Condamné pour meurtre et assassinat, l'ex-commissaire Vandy sera rejugé à Namur

Le dossier devra être rejugé par la cour d’assises

Pour l’essentiel, Francis Vandy avait été reconnu coupable, le 29 septembre dernier, de deux homicides volontaires. L’un commis avec préméditation et l’autre sans. Les deux victimes venaient pêcher sans autorisation dans l’étang de l’ex-super-flic à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque). Une première altercation avait déjà éclaté en 2018. Le septuagénaire avait tiré au sol avec son arme de service – jamais restituée – pour mettre les quadragénaires en fuite.

Le 28 août 2019, les choses se sont passées bien autrement. Vandy les a surpris à nouveau en pleine partie de pêche. Il a sorti son pistolet Glock et, disant avoir reçu des coups de poing à l’abdomen et au visage, il a fait feu de manière horizontale, touchant une victime en pleine tête et l’autre en plein cœur, achevé au sol. Le double crime ayant été accompli, il est reparti chez lui pour, de son propre aveu, faire une sieste.

Pour sa défense, l’intéressé a toujours maintenu qu’il avait agi en état de légitime défense. Mais ses avocats avaient préféré plaider l’existence d’une provocation dans le chef des disparus, ce qui aurait pu ramener la peine à un maximum de 5 ans. Le jury n’y avait pas cru mais avait estimé que le tir mortel sur le premier défunt était un tir réflexe, sans préméditation. Par contre, les juges d’un jour avaient considéré que le second homicide avait été prémédité et qu’il devait être qualifié d’assassinat.

En résumé, la cour de cassation a rejoint les arguments de Mes Bruno, Charles et Khoulalène, pour rappeler que la préméditation suppose l’écoulement d’un certain temps entre la prise de décision de commettre le crime et le passage à l’acte. La très haute juridiction considère que le verdict d’un double meurtre est définitivement établi et que la cour d’assises de Namur devra statuer prochainement sur l’existence ou non d’une double préméditation.

Pour un assassinat, le maximum de la peine est la réclusion criminelle à perpétuité. Pour un meurtre, sans circonstance atténuante, la peine est de 20 à 30 ans.