Djo et Fr’cwès, Namurois burlesques et iconiques font leur come-back engagé sous le crayon de Marcke (vidéo)

Depuis quelques semaines, il lui a pris une zine: remettre les mascottes namuroises Djoseph et Francwès au (dé)goût du jour. Ou plutôt leurs réincarnations, Djohnny François et Fred Cwès, pour des raisons de droits d’auteurs éventuels et parce que Marcke y a mis sa patte et sa modernité. "Ils se sont échappés de l’asile où ils étaient hospitalisés pour un burn out carabiné – qui guette beaucoup de contemporains. Là, ils ont découvert une collection de Vers L’Avenir. Ils se sont enivrés des dessins de Djoseph et Fancwès dont l ’esprit les a phagocytés. Ces deux fous sont devenus Djo et Fr’cwès."

Sortir de la masse par la grimace

Genèse tarabiscotée ? Pas autant que notre monde cinglé, désenchanté, dont le duo a trouvé l’issue. "Ils sortent de la masse par la grimace, dans notre époque de changements, du tout à l’internet qui nous fait oublier que nous sommes terriens. Tout le monde parle, personne n’écoute. Puis, sur les réseaux, il y a un nivellement par le bas de la conversation, entre ce qu’il faut dire et ce qu’on ne peut pas dire."

Ainsi ramenés à la vie, Djo et Fr’cwès disent ce qu’ils veulent, à contretemps de l’urgence, des gens qui ne savent même plus pourquoi ils sont pressés. "Tout le monde crie que c’est absurde mais personne ne s’arrête." En tandem, les vagabonds – "il y en a d’ailleurs de plus en plus dans les rues de Namur " – déambulent tantôt à la ville, tantôt à la campagne, s’extirpant de la valse des écrans et de la toile d’araignée (au plafond).

Ils ne caressent pas la foule dans le sens du poil, ils créent l’électrochoc. C’est l’exutoire de Marcke, tout en cultivant burlesque, tendresse et phrasé de la rue. On pense à Astérix et Obélix, Laurel et Hardy, Charlot, Audiard, Prévert, Gabin, Dupontel, Reggiani ou Renaud. Il y a de la gouaille, de la générosité dans le verbe, le comique de situation. Dans un carnet, Marcke consigne toutes les idées que nourrit son quotidien qu’il ne veut pas ronronnant.

Noir et blanc, cash et clash

Mais le dessin n’est pas en reste. Du crobard au rendu final, comme dans un laboratoire, il y a tout un jeu de griffonnages amenés à la maturité par des expérimentations avec les moyens du bord (Bic et marqueur bien noirs) pour donner lieu à des ombres chinoises, des tempêtes, des parasites qui donnent à chaque dessin ses trois dimensions percutantes.

Comme lorsqu’il s’agit de s’en prendre aux milliardaires et leurs œillères ou aux banques qui font tout pour retirer le cash de la circulation. Ces Djo et Fr’cwès 2.0 (malgré eux) donnent matière à réflexion, pour peu qu’on prenne le temps de s’arrêter, d’être interpellé, sur le réseau Facebook que Marcke abreuve de ses créations utiles et voulant rendre un visage humain à notre société. Quatorze dessins ont déjà été publiés ; Marcke ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

