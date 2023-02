Namur: des gardiens de l'énergie dans les écoles communales (vidéo)

Comparer les factures

L’important est désormais de donner une structure à cette énergie débordante. Première réalisation: un folder réalisé par les gardiens et qui liste, par thème, toutes les actions simples et concrètes à mener dans les classes, les couloirs, la salle de gym… On y trouve des idées toutes simples comme "ouvrir les rideaux pour profiter de la lumière du jour" ou "venir avec son plaid à l’école" mais encore "utiliser des ardoises plutôt que des feuilles". Les illustrations ont également été réalisées par les élèves. "On va aussi mettre les illustrations sur les portes des classes de maternelles. Ils comprennent plus facilement avec des dessins", avance Flavie. Les folders sont actuellement distribués dans les écoles. Les gardiens ont de la suite dans les idées. "Ce serait bien de pouvoir comparer les factures d’électricité avant et après notre campagne pour voir si nos actions ont eu un impact", intervient Nathan, convaincu et convaincant. Et si ces gardiens disposaient d’un super-pouvoir ? "Ce serait celui de faire directement comprendre à tous nos amis que nous ne faisons pas ça seulement pour le plaisir mais parce que la Terre n’est pas en bonne santé et qu’il est grand temps de s’en occuper", souligne cette jeune gardienne. Les gardiens y veilleront.

Des économies d'énergie aussi dans le "dur"

Face à la crise énergétique, la Ville de Namur veut travailler sur deux niveaux au sein des écoles communales. Le premier, c’est la prévention avec notamment l’action menée avec les gardiennes et gardiens de l’énergie (lire par ailleurs). Mais des investissements sont également réalisés dans le "dur" pour réduire la facture énergétique des bâtiments scolaires. Ainsi, l’an dernier, on a isolé les greniers et remplacé des châssis de l’école de Temploux, amélioré la ventilation et changé aussi quelques fenêtres à l’école de Loyers.

"Cette année, nous allons profiter de gros chantiers de rénovation pour quatre écoles, dont l’école de Wépion, pour réaliser des travaux d’économies d’énergie par l’isolation, et le système de chauffage retenu", signale-t-on à l’échevinat de l’Enseignement.