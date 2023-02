La butte du Bailli, futur forum des Gembloutois ?

En 2015, les Gembloutois découvraient leur nouvel hôtel de ville et son esplanade du Parc d’Épinal. Un lieu désormais central pour les habitants de la commune. Le Parc d’Épinal était d’ailleurs censé subir une deuxième phase de transformation, après la construction de l’hôtel de ville. Une esquisse des travaux a ainsi été présentée à la commission de rénovation de quartier, en décembre dernier. Et lors du conseil communal de ce mercredi 8 février, l’échevin de la Rénovation urbaine Emmanuel Delsaute a parcouru les différentes lignes du dossier.

Les aménagements se centreront autour du nouvel hôtel de ville et du château de Bailli. "On va redessiner les surfaces, tout en conservant une trame verte importante", a déclaré l’échevin. "Dans un premier temps, une analyse a été faite au niveau des remparts. Le projet comprend donc la mise en valeur des vestiges. Puis, nous avons établi un constat au niveau des arbres et de la végétation du parc: il ne faudra pas tarder à reboiser. Des petits sentiers sont également prévus. La Maison du Bailli sera aussi valorisée et son accès conservé. Enfin, en redescendant vers la place de l’hôtel de ville, on passe par la butte du Bailli. Un système de gradins y sera dressé. Il sera possible de s’y asseoir, afin d’avoir un espace de convivialité."

Cet aménagement pourrait prendre la forme d’un d’amphithéâtre ou d’un forum qui permettrait aux Gembloutois de s’y rassembler. Reste à voir dans quelle mesure et à quel moment ces projets se concrétiseront.

Le budget du CPAS ne fait pas l’unanimité

Lors du conseil communal du 8 février, la présidente du CPAS Isabelle Groessens (Écolo) a présenté le budget dédié au centre public d’action sociale pour 2023. La dotation communale a été fixée à 4 285 471,82 euros, soit une augmentation de 17% par rapport à 2022. Isabelle Groessens a rappelé le contexte de la guerre en Ukraine, mais aussi des crises d’ordre sanitaire, climatique et énergétique. Face à cette situation, une hausse des sollicitations des CPAS et des aides financières a été constatée. De quoi entraîner une augmentation de la charge de travail et par conséquent, l’apparition d’enjeux budgétaires importants.

Si la majorité a exprimé un avis favorable, l’opposition PS, MR et DéFI s’est positionnée contre ce budget. "Trop de surcoûts financiers ", d’après la conseillère PS Marie-Paule Lengelé, qui a notamment pointé le "temps perdu " dans la gestion du projet de fusion des maisons de repos La Charmille et Saint-Joseph ("permis refusés, obligation de revoir les plans, etc.") Le conseiller MR Santos Lekeu, quant à lui, a établi ce constat: "Les caisses se vident dangereusement. En 2018, il y avait environ un million d’euros de fonds de réserve. Il a diminué de plus de 40%." À Isabelle Groessens de se défendre: "Contrairement aux exercices des autres années, on arrive avec un fonds de réserve exceptionnellement positif… Et cela intègre le projet de fusion de nos maisons de repos."

Le conseil communal de Gembloux en bref

Un soutien aux nouveaux commerçants

Toujours au quartier de la gare, de nouveaux commerces pourront bientôt se développer grâce à une prime du plan Objectif Proximité, faisant suite au dispositif Creashop, qui a permis à 13 commerces de s’implanter dans le centre-ville ces deux dernières années.

Une nouvelle solution contre les inondations

Le conseil a approuvé une convention type concernant des aménagements anti-inondations et anti-érosions. "Cela permettrait de créer des zones d’immersion temporaire, sans se heurter aux objections de propriétaires réticents à l’idée de vendre une partie de leur bien à la commune ", a expliqué Benoît Dispa. Parmi les potentielles zones, le bourgmestre en a cité quelques-unes à Mazy (le long de l’Orneau, rue de Marsannay la Côte) et Ernage (en amont de la salle La Concorde).

Une série de vols à la gare

Le conseiller MR Frédéric Davister a rapporté plusieurs actes de vandalisme (bris de glace, vitrines cassées, vols, etc.) constatés au quartier de la gare depuis novembre 2022. Sa proposition serait de placer des caméras "aux endroits stratégiques, afin d’aiguiller les policiers". "On peut l’envisager", a répondu le bourgmestre Benoît Dispa, qui a toutefois rappelé que des faits de ce genre devaient être immédiatement rapportés à la police.