Horeca à Namur: des débouchés pour les jeunes (vidéo)

De nombreux professionnels étaient donc sur place pour partager leur savoir-faire mais aussi l’inculquer aux étudiants. Qu’ils soient grand chef, maître d’hôtel ou encore expert barista, leur avis est unanime: le secteur manque de personnel et recrute sans cesse.

Car c’est un fait, la fuite d’emploi n’est pas rare dans le milieu.

Selon Renaud Bolly, chargé de communication de l’Horeca Forma Wallonie, ce phénomène se justifie par un manque de motivation et de perspective des jeunes diplômés. "Il ne faut pas grand-chose pour perdre l’envie de travailler dans l’Horeca. Comme tomber sur de mauvaises personnes, ou de s’essayer à un domaine qui ne lui convient finalement pas. Certains préfèrent donc ranger les casseroles mais ils ne pensent pas forcément à venir vers nous alors qu’il suffit de les relancer vers une activité plus adéquate. Il y a amplement assez de débouchés possibles avec les formations proposées pour retrouver la motivation et le plaisir de travailler".

Le centre de formation a de multiples cibles tant il y a de profils différents qui peuvent s’épanouir au sein de ce secteur. "Nous avons trois missions au sein du centre: perfectionner ou diversifier les activités des travailleurs, former les demandeurs d’emploi et initier les jeunes, qui sont la nouvelle cible que nous voulons développer davantage".

Force est de constater que certains nouveaux travailleurs abandonnent aussi car ils sont lâchés dans la fosse aux lions de façon trop brutale. "Nous proposons donc un nouvel encadrement progressif, qui permet de mettre plus facilement et rapidement les étudiants en conditions réelles dans des établissements. Ça leur permet de se confronter aux réalités du métier petit à petit, et de savoir ce qui les attend une fois le diplôme en poche".

Passer par ce genre de formations amène aussi une connaissance plus vaste dans les possibilités de progression. "Certains établissements n’aiment pas vraiment que les petits jeunes montent vite. On leur fournit donc toutes les clés pour arriver dans le milieu le mieux préparé possible, avec des ambitions à hauteur de leurs envies".

Un secteur en mutation continue

Dans le monde de l’emploi, le secteur Horeca est sans doute l’un de ceux qui proposent le plus d’offres. Rien que pour le Forem, on approche des 8 000 propositions. En prime, c’est l’un des plus gros employeurs de personnel non qualifié du pays. Le rôle du centre de formation est donc primordial pour développer les travailleurs une fois en place. "On est en train de constater une évolution dans le secteur de la restauration notamment, exprime Michaël Mainville, formateur Horeca. Les raisons les plus fréquentes liées à l’abandon sont les horaires et les salaires, mais c’est en changement car il n’est plus rare de trouver un restaurant ouvert uniquement quatre jours par semaine, ou d’en avoir qui proposent des horaires diminués en divisant les services. Il est tout à fait envisageable de travailler 38 h/semaine grâce aux roulements. Ça permet d’entretenir un peu la qualité de vie pour les gens qui en ont besoin. Le Covid a montré à quelques restaurateurs qu’avoir une vie sur le côté, c’était sympa aussi."

Un nouveau profil se remarque davantage depuis la pandémie: les reconversions professionnelles. "C’est devenu courant de voir des anciens travailleurs d’environ 40 ans commencer une nouvelle vie en lançant une activité de restauration. "

Les formations du centre proposent des stages, qui débouchent souvent sur un emploi. "D’une façon générale, chaque personne qui montre de la motivation et de l’envie peut trouver un emploi rapidement. Il ne faut donc pas hésiter à se tourner vers nous ".