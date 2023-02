Séisme en Turquie | Commerçant namurois, Hamza Gursever témoigne: "Notre nièce et sa famille sont des miraculés"

Après plusieurs coups de fil et messages envoyés, le contact a pu être noué. "C’est un vrai miracle. Avec sa famille, elle vit dans la rue commerçante principale, ce qu’on appelle le bazar. C’est un coin plus ancien et les bâtiments sont moins élevés. Avec ses deux enfants, elle a pu sortir de sa maison mais ils ont tout perdu. Le bâtiment s’est effondré."

La famille vit des heures très difficiles. "On peut tout perdre en quelques secondes", continue le patron d’Eurofruits, le grand commerce du boulevard d’Herbatte. "Ces personnes étaient d’un milieu assez aisé. Ils ont un magasin d’objets de valeur, ce qu’on ramène pour les beaux cadeaux. Et là, depuis lundi, ils vivent dans une voiture qui est garée dans une zone gérée par l’Afad, les services de secours turcs."

Cette situation précaire risque pourtant de perdurer. "Ils sont un peu isolés. Et il n’est quasiment pas possible de prendre la route pour quitter la ville et rejoindre des régions moins touchées. Les voies de circulation sont elles aussi très abîmées. Mais, assez rapidement, notre nièce et ses enfants pourront trouver refuge dans un appartement de la famille."

De l’argent, pas des tenues… d’été

Pour les Turcs, la solidarité n’est pas un vain mot. Au pays comme partout en Europe et ailleurs. "J’ai la nationalité belge depuis quelques années mais mes racines sont bien évidemment en Turquie", continue Hamza Gursever. Comme beaucoup d’autres dans la région namuroise, le commerçant veut donc aider au mieux les victimes de cette catastrophe. "Le plus efficace, c’est de verser de l’argent", estime le Namurois. "Je comprends l’élan de solidarité et c’est louable de voir des gens qui donnent des vêtements. Mais certains donnent aussi ce dont ils ne veulent plus. Dans les colis, il y a même des tenues d’été. Et là-bas, il fait -10 de grés… Pour le don, je passerai par l’imam. Il coordonne l’action et est en contact direct avec la Turquie et les régions sinistrées. Avec l’argent, on peut acheter dans les zones voisines tout ce qu’il faut pour aider rapidement et efficacement les sinistrés."

"J’ai déjà vécu deux tremblements de terre"

La communauté se mobilise. "On est peut-être cinq ou six cents familles turques ou d’origine turque dans la région", situe Hamza Gursever. Le Namurois est d’autant plus concerné qu’il a déjà connu cette désagréable expérience d’une terre qui tremble. "Ça m’est arrivé une fois en Turquie. Mais là, on sait qu’on est dans des régions qui sont sensibles. Et une fois aussi… à Namur, il y a quelques dizaines d’années." Et quand tout se met à chavirer, il faut espérer pouvoir s’appuyer sur le roc de la solidarité. C’est aussi ce qui se met en place au départ de Namur.