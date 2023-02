Wépion: une dizaine d’arbres rares dévastés par les castors, près de 2.500€ de dégâts (photos & vidéo)

©EdA - Florent Marot

Et des arbres, ce n’est pas ce qui manque dans le jardin de Pierre. Passionné d’horticulture, ce retraité a planté près de 600 arbres dans son jardin de 30 hectares. Dix d’entre eux ont été attaqués par les castors.

Certains sont d’ailleurs des espèces rares qu’on ne trouve pas dans la pépinière du coin. " Il y en a qui viennent d’Angleterre et qui sont difficiles à trouver. " Malheureusement pour lui, les rongeurs ne font pas la distinction entre les arbres rares et les plus communs. " Ils ont coupé un Sorbus Wardii, une espèce tibétaine à près de 125 € la pousse, d’une hauteur de 7 mètres. Il n’en reste qu’une souche taillée en pointe, je n’ai retrouvé aucune branche dans le jardin. Ils m’ont aussi taillé un magnolia, un liquidambar et ont attaqué l’écorce d’un frêne. Au total, j’estime mes dégâts à 2 500 €. "

Pierre a installé des treillis à la sortie de son jardin pour empêcher les nuisibles de venir continuer le massacre, en espérant que le dispositif ne contribue pas à boucher le conduit. " J’ai contacté la DNF (Département nature et forêts) pour qu’ils viennent déplacer les castors mais je n’ai pour l’instant obtenu qu’une dérogation, comme le veut la procédure. Selon eux, ce sont des bêtes venues de France qui suivent la Meuse petit à petit. La propreté du fleuve étant très bonne, leur progression est rapide. Ensuite, certains remontent les affluents qu’ils trouvent et qui sont propres, comme c’est le cas ici. Ce qui est étonnant, c’est que le ruisseau qui traverse mon jardin est considéré comme un égout. "

Pierre n’est pas la seule victime de la rue du Suary. Une voisine a également vu sa haie de hêtre perdre quelques troncs.