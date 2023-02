Salzinnes : 38 appartements pourraient voir le jour

L’objet de cette demande de modification de permis d’urbanisation baptisé "Quartier de l’abbaye et des balances" (qui se focalise sur le gabarit du bâti et pas encore sur le projet en lui-même) est de permettre la construction de bâtiments d’au moins six niveaux ou de 18 mètres sous corniche en dépassant de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs des bâtiments situés dans un rayon de 50 mètres de part et d’autre de la construction projetée. Celle-ci consisterait à bâtir 38 appartements.

"Le terrain appartenait à la Régie foncière et a été vendu l’an passé à Durabrik Bouwbedrijven (basée à Gand), indique le service Urbanisme. Le projet prévoit trois immeubles agencés en escalier. Le premier serait plus proche de la hauteur d’une maison (rez + 2) et les deux autres seraient un peu plus hauts (rez + 3 et rez + 5). Il ferait la jonction entre les maisons d’un côté et les immeubles de l’autre."

À l'enquête publique

Une enquête publique est en cours jusqu’au 15 février inclus pour permettre aux citoyens de consulter le dossier et d’émettre des observations et/ou des réclamations.

Le fonctionnaire délégué de la Région wallonne ainsi que différents services de la ville (Cadre de vie, Urbanisme, Voiries…) rendront un avis. Sur base de ceux-ci et de l’enquête publique, le Collège qui est l’autorité compétente se prononcera sur cette demande dans un délai de 115 jours.

Ce n’est que si celui-ci est accordé que l’entreprise demandeuse pourra introduire un permis d’urbanisme. Celui-ci détaillera davantage le projet. "Hormis le nombre d’appartements, on sait que les rez-de-chaussée ne pourront pas accueillir des commerces de type night-shops, débits de boissons ou établissements horeca mais peut-être des bureaux pour professions libérales", précise le service Urbanisme.

Le dossier peut être consulté du lundi au jeudi de 8h à 12h sur rendez-vous. Les réclamations sont à adresser à la Ville par courrier classique ou à l’adresseurbanisme@ville.namur.be.