Au départ, quatre agresseurs ont commis ces faits, seuls deux sont poursuivis en appel. Vers 18 heures ce jour-là, un homme traversait le square Léopold. Quatre individus lui ont alors demandé s’il avait de la drogue. L’homme ne se sentant pas concerné, a continué sa route. C’est alors que les agresseurs ont lancé un pavé dans sa direction ! L’homme a pris ce pavé et l’a relancé dans leur direction. Les agresseurs l’ont alors poursuivi.

La victime ne s’imaginait subir un tel sort. En effet, les quatre individus étaient armés ! Le premier transportait un Opinel et un couteau de cuisine. Le deuxième était armé d’une barre de fer de quarante centimètres, d’un hachoir de boucher, mais également d’un Opinel. Le troisième transportait un Opinel et un couteau de cuisine tandis que le dernier était armé d’un couteau ! La victime a été rouée de coups. Elle a aussi reçu deux coups de couteau, un dans le dos et l’autre à la poitrine. C’est un miracle que la victime ne soit pas décédée. L’homme a d’ailleurs bien cru voir sa dernière heure arriver !

Trois des suspects ont été identifiés grâce à des témoignages et aux caméras de vidéosurveillance. En instance, un prévenu a écopé de 40 mois de prison ferme et les deux autres ont écopé de 40 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la détention préventive. L’un d’eux a également écopé d’une peine d’un mois pour le séjour illégal.

Un des avocats de la défense a plaidé l’acquittement de son client en estimant qu’il avait tenté de séparer les protagonistes. L’avocat de l’autre prévenu a plaidé le sursis. La cour rendra son arrêt en mars prochain.