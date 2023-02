Namur: François Bovesse, symbole de l’opposition à la tyrannie (photos)

Septante-neuvième du genre, la cérémonie de cette année coïncidait aussi avec le coup d’envoi du programme des manifestations prévues pour le 100e anniversaire des Fêtes de Wallonie.

Ce rendez-vous annuel est l’occasion de rappeler qui était François Bovesse, ce qu’étaient son action, son œuvre et son combat acharné contre toute forme d’extrémisme, d’exclusion et de tyrannie.

Animé d’un sens aigu du devoir, François Bovesse n’a eu de cesse de dénoncer, durant l’occupation, l’attitude des collaborateurs. Ce qui lui coûtera la vie, comme l’a rappelé Françoise Vanheule, membre du Comité Central de Wallonie, fille et petite-fille de résistants: "Ils t’ont supprimé. Les traîtres, tes assassins, ils ont eu peur pour l’avenir du pays et pour cause… Dès l’occupation, tu affiches haut et fort ton idéal démocratique. Tu combats les mensonges et les hypocrisies des collaborateurs par ton coup de plume dans le journal clandestin “La Belgique nouvelle”. Tes sentiments sont nets et connus de tous ; l’ennemi, tu l’affrontes au nom de ton peuple."

Bovesse rassemble toujours

Si François Bovesse continue de rassembler autour de sa mémoire, 79 ans après son assassinat, l’actualité le rattrape aussi. "En lisant la “Une” d’aujourd’hui, tu te serais insurgé contre toutes ces injustices infligées à des innocents, a poursuivi Françoise Vanheule. Guerre en Ukraine, des réfugiés toujours et encore, un travailleur humanitaire condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet, des journalistes pris en otage à cause de leur liberté d’expression ou tués à cause de leurs coups de crayon, des attentats terroristes dans un métro, un aéroport. Des hommes et des femmes bannis à cause de leurs cris de protestation, de leur besoin de s’instruire, d’un code vestimentaire, d’une manifestation, d’un choix de vote, d’idéaux interdits."

L’oratrice a conclu en délivrant un message d’espoir extrait de Derrière le brouillard, de Grand Corps Malade, et en invitant tout un chacun à cultiver la Gaillarde de la liberté, pour que l’œuvre de Bovesse nous guide à "vivre simplement heureux".