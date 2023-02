Dans le Sud-Ouest, un vin à l'accent namurois

"Le vin, on l’apprécie et on s’y intéresse depuis très longtemps. Lors de nos vacances, de nos petits périples, on en a toujours profité pour déguster, rencontrer des vignerons…", débute Philippe Klels. Cet ingénieur civil à la tête d’une société spécialisée dans les travaux d’étanchéité dans le secteur industriel a finalement fait de sa passion une activité professionnelle.

"En 2012 déjà, des amis nous ont signalé que les propriétaires anglais voulaient vendre leur vignoble", poursuit celui qui a désormais un pied à Saint-Sernin-de-Duras. Le projet a mûri et voilà le couple aux commandes du chai et de la vigne depuis 2016.

"On a arraché pas mal de vieilles vignes. On a replanté du malbec mais aussi du sauvignon gris. C’est moins connu dans la région, justement parce qu’on avait envie de tenter d’autres choses", insiste Philippe Klels. La recherche, la curiosité et l’expérimentation… Voilà ce qui fait avancer l’ingénieur et la mathématicienne, le nez dans les cuves.

Les blancs passent aussi du temps en barrique. ©EdA

Philippe et Marie-Agnès sont principalement impliqués dans la vinification des raisins cueillis à travers le vignoble de huit hectares.

"On aime beaucoup travailler avec différents contenants", détaille celui qui a ouvert récemment une cave de dégustation dans son fief de Bertrix. "Le même cépage, selon qu’il séjourne dans la cuve en inox, la barrique ou les jarres en grès, donnera des choses très différentes. Souvent, à la dégustation, on nous assure que ce n’est pas le même vin", s’amuse celui qui rejoindra la semaine prochaine le cercle des vignerons namurois, à la citadelle de Namur. "On effectue alors des assemblages entre les vins issus des différents contenants."

Cette liberté, cette audace dans la manière de faire interpelle aussi les confrères de Duras. "C’est un milieu assez fermé et assez conservateur dans ses pratiques. Alors, ils nous regardent parfois avec des yeux tout ronds quand on fait passer nos vins blancs un ou deux ans en barrique, comme en Bourgogne, s’amuse Philippe Klels. On fait aussi des macérations plus longues. On presse aussi le raisin un peu moins, pour éviter de lui donner trop de vert. Et oui, tout cela étonne…" Mais le résultat convainc aussi de plus en plus de monde, avec notamment de belles notes dans le guide Hachette et d’autres références. Mais rien de tel que de se faire son avis par soi-même. Et le week-end prochain, les 11 et 12 février, il ne faudra pas se farcir les 950 kilomètres qui séparent Namur de Duras pour découvrir ces belles promesses.