C’est un événement où des personnes du milieu du tatouage se rassemblent pour faire découvrir leur art aux visiteurs.

Que peuvent attendre les personnes qui participeront à la vôtre ?

Nous avons rassemblé 250 tatoueurs de plus de 21 nationalités différentes. Nous avons également invité des créateurs, des photographes, des pierceurs, des bijoutiers, un barbier. Il y aura une scène sur laquelle seront donnés des concerts. Il y aura à manger et à boire. Tout ce qui touche au milieu du tatouage sera mis à l’honneur le 3 et 4 juin.

Avez-vous déjà organisé ce genre d’événement ?

C’est une première et c’est un très grand enjeu pour nous. Nous participons à ce type d’événement en tant que tatoueurs mais nous n’avons jamais été organisateurs. C’est également la première fois qu’une telle convention est organisée à Namur. Nous sommes heureux de pouvoir inaugurer un événement tel que celui-ci dans notre ville.

Avez-vous un but précis ou certaines attentes par rapport à la convention ?

Ce que nous voulons d’abord, c’est placer la Belgique sur la carte du monde du tatouage. Nous aurons à Namur Expo un échange entre tatoueurs venant de différents pays. Nous allons découvrir des pratiques que nous ignorons peut-être, ou qui sont moins courantes chez nous. Nous souhaitons aussi casser un peu les codes, proposer autre chose. Un tatouage n’est pas qu’un dessin, c’est une poésie. C’est quelque chose que nous gardons à vie et qui nous représente. C’est de l’art, pas uniquement du business. Nous voulons faire évoluer l’image de ce milieu, qui est encore trop peu considéré à nos yeux.

Tout le monde est le bienvenu dans ce genre d’événement ?

Tout le monde peut y assister, sauf les personnes âgées de moins de 16 ans. Il s’agit de prévention et non de discrimination. L’âge légal pour avoir des piercings est de 16 ans. L’âge légal pour avoir un tatouage est de 18 ans. Dans d’autres salons où nous nous sommes rendus, nous avons parfois vu des enfants. Nous trouvons qu’ils n’ont pas leur place dans ce genre d’endroit. Parce qu’ils viennent parfois perturber la concentration des artistes lorsqu’ils tatouent mais surtout parce qu’ils sont trop jeunes pour être soumis à la tentation de se faire tatouer.

Vous êtes vous-mêmes tatoueurs à Ciney, vous tenez les salons « The Wild Claw ». Vous arrive-t-il de refuser certains tatouages ?

Oui, bien sûr. C’est pour nous la définition du professionnalisme. Penser à ce que l’on fait avant de privilégier ce que l’on va en tirer. Une fois, une dame a demandé à être tatouée à un endroit qui était techniquement impossible. Esthétiquement, la cliente n’aurait pas été satisfaite du résultat et nous n’aurions pas été satisfaits de notre travail. Nous avons donc refusé. Nous refusons aussi de tatouer les prénoms des conjoints. Et nous demandons toujours aux clients qui ont des idées farfelues s’ils ont bien réfléchi.

Quelle place a le tatouage dans votre vie ?

Kevin est dans le métier depuis 8 ans et moi depuis 5 ans. Le tatouage, c’est toute notre vie, notre passion. Les gens ont des a priori. Ils pensent que ce n’est pas un vrai travail. Nous souhaitons montrer à travers cette convention que c’est au contraire un vrai boulot qui demande de la rigueur et de la précision. Quand on ne tatoue pas, on s’occupe de répondre aux demandes de rendez-vous ou de renseignements. Sam, notre manager et traducteur, nous aide beaucoup. Nous sommes indépendants, nous avons donc énormément de choses à gérer. Heureusement, nous avons une bonne équipe avec qui on coopère à tout niveau.

« Wild Tattoo Show », les 3 et 4 juin à Namur Expo. Entrée: 15 € par jour, 25 € pour le week-end. wildtattooshow.be