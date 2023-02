Une fresque qui doit donner l'envie de venir à Namur

Pour rappel, le 14 mars 2022, le plafond principal de la grande salle du resto s’est effondré. L’établissement n’ouvre habituellement ses portes aux clients que pour le temps de midi. Personne n’a donc été blessé dans ce triste incident.

"Mais ce mur neutre, on veut l’habiller", a expliqué Grégory Leclercq, le directeur du Perron de l’Îlon. Le restaurant est aussi lié à un grand centre de réunion. "Vu la position centrale de Namur, des milliers de visiteurs venus de toute la Wallonie passent donc par nos locaux et notre établissement. Les artistes auront donc carte blanche mais on leur demande juste de réaliser une fresque qui donnera à toutes ces personnes l’envie de revenir le week-end suivant à Namur", avait récemment détaillé Grégory Leclercq.

La procédure va se dérouler en trois phases. Jusqu’au 28 février, les artistes intéressés pourront rentrer leur candidature, faisant part de leurs réalisations, univers artistique… Cinq candidats seront sélectionnés et ils devront remettre leur avant-projet (100 € de financement) pour le 15 mai. La sélection ultime sera effectuée le 1er juin. L’objectif est d’assurer la réalisation de la fresque du 10 juillet au 18 août, période plus "creuse" pour le Perron de l’Îlon.

Dernières précisions: la fresque devra être olfactivement "neutre". Pas question donc de peindre la fresque à la bave d’escargot ou au biétrumé fondu. Même si le clin d’œil namurois aurait été plutôt sympa.

Infos et contact: Gregory. Leclercq@lilon.be