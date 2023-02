Namur: un festival pour traquer les fake news

Pour restaurer un lien solide entre la société et un vrai travail journalistique, quelques Namurois ont donc lancé, il y a quatre ans, le festival "Les Passeurs du Réel". Pendant quatre jours, du 16 au 19 avril, des rencontres seront organisées avec un photographe de guerre, une photojournaliste et vidéaste qui réalise des documentaires percutants au Congo et à travers l’Afrique… "Le but est aussi d’expliquer quelles sont les réalités du métier de ces reporters, les contraintes, les conditions parfois difficiles dans lesquelles ils doivent souvent manœuvrer", poursuit Xavier Istasse. "En permettant aux étudiants mais aussi au grand public de les rencontrer, c’est aussi l’occasion d’évoquer l’envers de leur job."

Photos, vidéos, podcasts…

Le festival veut aussi aborder le maximum de plateformes et moyens de transmission du réel. "Il y a la photo, l’audiovisuel mais aussi le podcast. Ce sera le cas avec la Belge Caroline Gillet. Productrice pour France Inter, elle a notamment réalisé un podcast avec les témoignages, au jour le jour, de deux jeunes Afghanes, quand Kaboul est tombé aux mains de talibans."

Autant d’ondes du réel que les organisateurs veulent transmettre aussi bien aux étudiants qu’à un plus large public: projections et rencontres sont en effet organisées en journée mais aussi en soirée. Les passeurs veulent travailler sur le spectre le plus large possible.

Tout le programme sur www.lespasseursdureel.be Entrée libre pour toutes les activités et diffusions.