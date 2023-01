Ce travailleur à horaires décalés est également fan de jeux vidéo. Les choses ont dégénéré quand sa compagne lui a fait remarquer qu’il faisait trop de bruit et l’empêchait de dormir, tout comme sa fille. “Elle est descendue vers 22h et a cassé ma console. En voulant ramasser les morceaux, je me suis coupé au doigt. Nous nous sommes bousculés puis je suis parti à l’hôpital. Je l’ai quittée le lendemain et elle a été déposer plainte à la police, mais je ne l’ai pas frappée ou menacée.”

L’avocate du prévenu précise qu’après 10 ans de vie commune, ils se sont séparés et évoque une scène isolée, avant de plaider l’acquittement ou la suspension simple du prononcé de la condamnation pour son client.

La substitute Mascart requiert pour sa part la confirmation de la peine initiale de 6 mois de prison, qui devra être assortie d’un sursis probatoire incluant un suivi de l’assuétude à la cocaïne du prévenu et une prise en charge de son impulsivité. “À plusieurs reprises par le passé, la victime a dû se rendre à l’hôpital, on l’a vue avec le pouce retourné ou un œil au beurre noir. Ce soir-là, elle dit avoir reçu des coups de poing et de pied, le prévenu a menacé de l’égorger et a étalé le sang de sa blessure sur son visage et ses vêtements.”

Jugement le 27 février.