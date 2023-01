En Chine, le lapin fait le printemps et 3.000 Namurois ont fêté le nouvel an (photos & vidéo)

©ÉdA – Florent Marot

©ÉdA – Florent Marot

Pour la Fédération des communautés chinoises de Belgique, c’est la première sortie depuis le début de la pandémie. Après Liège (en 2018) et Anvers (en 2019), c’est donc au tour de Namur d’ouvrir les portes de l’Empire du Milieu pour quatre heures d’immersion. Objectif: lever le voile sur certaines coutumes liées immanquablement à la culture et à l’histoire. Afin d’officialiser la rencontre, un grand portique décoré de lanternes chinoises accueille le visiteur.

Les premières haltes se veulent résolument réconfortantes. Surtout lorsque le thermomètre a peine à décoller. D’un côté, une maison du café namuroise côtoie les thés ou les cocktails, un rien plus exotiques et corsés. De l’autre, le visiteur peut sélectionner quelques spécialités, servies façon "street food".

Pour parcourir cette foire, un fil conducteur: le lapin, animal de l’année, dont la chasse était pacifiquement ouverte sur les différents étals. Le lapin, animal porte-bonheur ? Pour une des hôtesses, il est synonyme de prospérité, de paix et de chance. "Les personnes ont l’habitude de poser une affiche à l’entrée de leur maison, explique-t-elle. Et lorsque l’affiche est retournée, cela signifie que la chance arrive." Autre tradition du nouvel an, les petites enveloppes rouges: "les personnes âgées y glissent de l’argent pour les plus jeunes". Comme quoi, les étrennes, c’est universel.

Une pluie de fleurs

Un peu plus loin, ce sont des objets précieux qui sont mis en avant comme ces pierres de couleur contenues dans un coffret que présente Xiaowei Zhao, une Chinoise installée à Bruxelles. Pour l’occasion, elle porte une étole de velours rouge, doublée de soie. Un habit particulier qui, assure-t-elle, n’a pour but que de tenir chaud. Ces pierres ont une histoire: "La légende veut que la pluie déverse des fleurs que le sol incorpore. Celles-ci sont retenues dans ces roches." Leur couleur dépend de celle des fleurs qu’elles renferment.

Autre tradition: les pinces à cheveux dont les longs pans de perles ne devaient pas bouger lorsque la jeune femme qui les portait se déplaçait. "C’était un signe d’éducation, comme la façon de se déplacer de manière discrète sans que l’on puisse apercevoir les chaussures sous les plis du vêtement."

©ÉdA – Florent Marot

La calligraphie, la médecine chinoise ou encore la signification des couleurs utilisées dans l’opéra classique chinois sont autant de références à une culture plus que millénaire.

Quatre heures pour en faire le tour, c’est peu, mais c’est déjà l’occasion d’avoir un bel éventail de ce que ce vaste pays recèle comme valeurs.