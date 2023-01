Bazar à Ronet: grue en action, pannes de courant à répétition et incompréhension

Sur le site d’ORES, en tout cas, de nombreuses rues de Salzinnes, Flawinne et même Temploux semblent privées d’électricité. Marie-Anne ne le sait pas encore mais le courant reviendra quelques minutes plus tard. Soulagement…

…pour un temps. Car, mercredi, sur le coup de 15 h 30, rebelote, nouvelle interruption. Là, à 20 h, c’est Christine, une lectrice, réfugiée sous plusieurs couvertures (son chauffage au mazout ne pouvant fonctionner, le temps de la panne), qui nous alerte. "Un câble a semble-t-il été à nouveau arraché. À 15 h 15, je n’avais plus de télé. À 15 h 45, tout s’est coupé. Il semble que les appareils équipés en monophasé aient d’abord été victimes de cette panne. Puis, tout le reste, en triphasé." Elle aussi a du mal à comprendre le partage du réseau.

AIEG ou ORES ? Les deux

Frédéric Boogaerts, porte-parole d’ORES, nous éclaire. "C’est une situation à la belge, exceptionnelle et avec des airs de Stratego. Le réseau est partagé avec l’AIEG et nous n’avons pas la possibilité d’intervenir sur place. Néanmoins, comme la panne concerne une partie de nos clients, nous la renseignons sur notre site internet. "

Du côté de l’AIEG, Sofiane Kadari, ingénieur responsable technique, continue l’explication. "La localité de Flawinne a bel et bien ORES comme gestionnaire de réseau de distribution, mais c’est l’AIEG qui en est l’opérateur technique, chargé de la maintenance, des dépannages de l’entretien et du développement du réseau électrique. Effectivement, mardi, il y a eu un incident sur le réseau moyenne tension 11 000 V, au niveau de notre cabine ‘Passerelle’, à l’entrée du tienne de Ronet. Une entreprise de terrassement, probablement mandatée par Infrabel, a accroché et endommagé un câble de distribution, causant la destruction partielle des équipements électriques de la cabine. Nos agents se sont vite rendus sur place et ont dû suspendre l’alimentation de l’ensemble des rues alimentées par la cabine (Oscar Genot, Aimé Arnould, etc.) avant de procéder à des réparations."

Mercredi, par contre, après le second incident, survenu au même endroit, la remise en état promettait d’être plus longue. "Raison pour laquelle, observe Christine, l’AIEG a amené un groupe électrogène pour alimenter le quartier. L’électricité est revenue juste après 20 h, à temps pour voir le boucher de Flawinne, qui cesse ses activités à cause de la crise… énergétique, passer à la RTBF. " Tout n’était pas perdu et les ouvriers étaient attendus, ce jeudi, en espérant faire mentir la locution Jamais deux sans trois.