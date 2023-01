Namur : les sonorités nordiques d'Erlendis, ce jeudi au Delta

Le point de départ d’Erlendis, c’est d’abord la passion de Luna pour les musiques d’antan et d’ailleurs, en particulier celles de la culture nordique. Une passion qui l’incitera, en 2019, à créer ce groupe auquel se joignent trois amis: Thibaut Dervaux (chant, accordéons, ocarina), Julien Lamquet (chant, guitare) et Émile Warny (percussion). Rencontrés sur les bancs de l’Institut royal supérieur de musique et de pédagogie (IMEP) à Namur, ces férus de légendes scandinaves ont uni leur savoir-faire pour revisiter cette musique traditionnelle, loin des clichés du genre.

Rendre hommage à d’anciennes chansons scandinaves quand on est Belge, c’est un sacré défi ! Entre la lecture de textes mythologiques et leur interprétation sur scène, un apprentissage intensif s’est imposé au quatuor, par souci de crédibilité. "Outre le chant en quatre langues, nous devons maîtriser les sujets abordés et prendre le temps de traduire les paroles de nos textes", souligne Luna Limage. En résulte cette ode aux histoires et légendes nordiques, jadis contées par les scaldes (d’anciens poètes scandinaves), qui devrait aboutir cette année à un premier EP.

Le Delta, av. Golenvaux 18, à Namur. 16 €/réductions pass Delta. 081 77 67 73.