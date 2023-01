Les Angels Namur relancent une équipe « Peanuts » pour élargir la base

Les prochains rassemblements auront lieu chaque dimanche après-midi, dans la salle malonnoise. "Puis, quand la météo le permettra, probablement fin mars, on continuera à l’extérieur, dans nos installations. Ce dimanche, c’était le redémarrage et on espère que cela va perdurer toute la saison. Je m’étais fixé un objectif minimum de trois enfants pour cette première. Il était donc atteint et on sait déjà que deux autres s’ajouteront pour le prochain rendez-vous."

Des équipes en Flandres

L’ex-coach des jeunes du club namurois reprend donc le travail à la base. "On pourrait appeler cela du baby baseball. Il existe même un championnat pour cette catégorie, avec des règles simplifiées. Mais toutes les équipes qui y participent se situent en Flandres. Et on ne va évidemment pas s’engager à entreprendre de tels déplacements avec des bouts de 4 à 6 ans. On se concentre donc sur des entraînements adaptés et ludiques, qui visent avant tout l’amusement", précise le responsable d’un club qui a vu plusieurs de ses jeunes monter de catégorie. "Une majorité des minimes sont passés en cadets et les plus grands de cette dernière ont rejoint les adultes, en division 4. À 15 ans, ils sont physiquement prêts pour ce niveau de compétition, où ils peuvent poursuivre leur apprentissage."