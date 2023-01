Namur: 3 ans de prison pour une quinzaine de vols

Un homme en séjour illégal en Belgique a été interpellé après avoir commis un vol avec violence, le 5 mai 2022 à Namur. La victime l’a découvert dans son véhicule, parqué dans son allée de garage. Il aurait alors utilisé un couteau pour la menacer et pour assurer sa fuite, à vélo. “Monsieur a été interpellé peu de temps après les faits et avait sur lui le butin (NDLR: du parfum, du gel pour cheveux et deux bagues). On est dans le cadre d’un flagrant délit”, expliquait le parquet de Namur le 4 janvier dernier