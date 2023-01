Selon les enquêteurs, le dirigeant de l’association aurait écoulé 210 000 € de cannabis. Interrogé, il déclare : "Le chiffre est trop important. Je l’estime pour ma part à 75 000 €, maximum. Nous achetions à 3 ou 4 pour avoir un meilleur prix, cela s’arrête là."

L’actif illégal attribué au second prévenu s’élève à 117 000 €. Le 13 octobre 2020, l’homme a été interpellé avec 8 kilos de cannabis. "J’avais des problèmes financiers et j’ai vendu, c’est vrai. On dit que nous voulions faire venir du cannabis du Maroc en bateau, mais nous n’évoluions pas à ce niveau-là, on n’est pas dans Narcos."

Le substitut Vandermeiren a développé sa vision du dossier : "Chacun affirme qu’il évoluait de son côté. Or, l’association est incontestable. Le principal prévenu a utilisé pas moins de 11 numéros de téléphone sur la durée de la période infractionnelle, il se rendait à Bruxelles pour s’approvisionner une à deux fois par semaine, allait parfois aux Pays-Bas pour la même raison. Ils avaient des rôles bien définis : certains étaient des vendeurs qui avaient un téléphone de fonction, étaient réapprovisionnés parfois plusieurs fois par semaine et étaient rémunérés en stupéfiants pour leur consommation personnelle. D’autres stockaient de la marchandise ou la prenaient en dépôt, certains redirigeaient des clients potentiels vers des vendeurs, des achats groupés étaient réalisés. Il y avait un réel courant d’affaires."

5 ans de prison sont requis contre celui qui est présenté comme la tête pensante de l’association. 4 ans sont requis contre deux autres prévenus et 3 ans pour deux autres. 40 mois sont requis contre deux prévenus, 30 mois pour un autre, alors que des peines de travail autonomes sont réclamées pour les cinq derniers.

Suite des débats le 3 février