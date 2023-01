Confluent Jazz Festival à Namur: quatre soirées pour ensoleiller l'hiver

Une édition hivernale qui ne signifiera pas pour autant que l’ambiance sera glaciale. Que du contraire. Elle "se veut résolument décomplexée et ensoleillée, précise l’équipe organisatrice. Une fois n’est pas coutume, elle déroulera son tapis rouge en cette fin d’hiver à des artistes d’origine cubaine et guadeloupéenne et bien entendu également aux artistes belges représentant des tendances plus actuelles."

Cette touche exotique revendiquée épicera tout particulièrement la soirée du samedi 10, avec dès 20 h, la prestation du sextet de Ruben Hernandez. "Il est l’un des plus remarquables musiciens et trompettistes de sa génération. Son très grand bagage musical acquis à Cuba et en Europe, doublé de son amour inconditionnel pour le jazz, lui permet de créer un lien unique avec la musique traditionnelle, précisent les programmateurs. Le Ruben Hernandez Sextet invite le public à partager, le temps d’une soirée, l’atmosphère magique de Cuba."

Il sera suivi du batteur guadeloupéen Sonny Troupé, fils du saxophoniste Georges Troupé. Il présentera son nouvel album Reflets Denses dans la grande salle du Delta. "Son idée était de prendre comme base le Gwo ka, ce tambour qui demeure son ancrage, et d’en proposer ses propres arrangements", disent les organisateurs.

Du belge

Les artistes du cru n’ont pas été oubliés, en témoigne l’affiche de samedi, avec une figure du jazz belge à la renommée internationale pour clôturer le festival: Yvan Paduart. Le pianiste qui a œuvré derrière Toots Thielemans et Claude Nougaro s’est cette fois associé à au guitariste Patrick Deltenre (Maurane, Axelle Red). Avec, en soutien Philippe Aerts à la contrebasse (Joe Lovano, Philip Catherine) et Romain Sarron (The Amazing Keystone Big band, Pascal Obispo) à la batterie, le tandem distille un répertoire devrait ravir les amateurs de jazz mélodique.

Mercredi 8/2: Rosa Quartet: 11 € – 5 € (– 12 ans) – Lorenzo Di Maio: 11 € (réductions avec le Pass Delta)

Jeudi 9/2: 1 soirée/2 concerts – 16 € (réductions avec le Pass Delta)

Vendredi 10/2: 1 soirée/2 concerts – 22 € (réductions avec le Pass Delta)

Samedi 11/2: 1 soirée/2 concerts – 22 € (réductions avec le pass Delta)

Plus d’informations et réservations sur www.ledelta.be

Mercredi 8 février

15h – Rosa Quartet (grande salle): un spectacle familial (5-12 ans) mêlant musiques du monde, jazz, chanson, conte et théâtre dans un jardin de papier.

20 h 30 – Lorenzo Di Maio (salle Tambour): récompensé de plusieurs prix, dont un Octave de la musique en 2017, le guitariste revient avec un projet atypique. Au trio conventionnel contrebasse-batterie-guitare s’ajoute un quatuor à cordes, UFO, dont les arrangements sont composés par le pianiste Fabian Fiorini.

Jeudi 9 février

20 h 30 – VAAGUE et Lander & Adriaan (salle Médiator): Pour VAAGUE, Antoine Pierre a créé une collection de samples qu’il fusionne avec ses propres grooves de batterie ; chaque élément électronique se fond parfaitement dans les rythmes joués en direct. Place à la danse pour le concert de Lander & Adriaan project qui partage son univers issu de la dance 90’s avec des styles qui font bouger.

Vendredi 10 février

20h – Ruben Hernandez sextet (grande salle): Accompagné par 5 musiciens, le trompettiste Ruben Hernandez plonge le public dans l’atmosphère magique de Cuba.

21 h 15 – Sonny Troupé Quartet Add 2 (grande salle): le batteur guadeloupéen Sonny Troupé présente Reflets Denses, un album qui reflète l’univers aux frontières des nombreux styles qui composent sa personnalité.

Samedi 11 février

20h – Fabrice Alleman Spirit One Clarity (grande salle): bien connu du public namurois, Fabrice Alleman revient avec un tout nouveau projet Spirit One Clarity inspiré librement de la musique et de l’univers de Chet Baker. Avec Jean-Louis Rassinfosse à la contrebasse et Nicola Andrioli au piano.

21 h 15 – Ivan Paduart/Patrick Deltenre quartet (grande salle): Ivan Paduart est l’un des jazzmen belges les plus actifs de sa génération. Il revient en tandem vec le guitariste Patrick Deltenre (Maurane, Axelle Red). Le duo est épaulé par Philippe Aerts à la contrebasse et Romain Sarron à la batterie.