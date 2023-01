Namur: bientôt des zones de stationnement pour trottinettes

Une première liste de lieux a été établie en septembre dernier ainsi qu’un premier budget (en 2022) de 36 000 € permettant de désigner un entrepreneur pour la fourniture et la pose de 70 panneaux spécifiques. Il s’agit d’un "P" (signal E9a du code de la route) pour signaler la zone, auquel sera adjoint un panneau M24 avec un logo de vélo et de trottinette électrique.

Le projet trouve son origine sur base d’informations recueillies par différents services de la Ville, par la police ou encore suite à des interpellations citoyennes qui avertissent des obstacles sur les trottoirs.

"Dessiner des zones de stationnement pour trottinettes, nous y pensons depuis un bon moment mais nous avons dû tenir compte de nombreux délais du côté législatif, notamment pour la fixation des règles pour matérialiser ces zones de stationnement. Ceci impliquant une modification du code de la route", développent Maxime Prévot, bourgmestre de Namur, et Stéphanie Scailquin, échevine de la Mobilité.

Pour le printemps

L’intention de ces derniers est de matérialiser quelques localisations prioritaires et ce, en fonction d’un certain nombre de critères et d’avis de nombreuses instances: fonctionnaire Planu (planification d’urgence), pompiers, police, Domaine public et Sécurité (DPS), Département du cadre de vie (DCV), etc.

Il faudra donc encore une certaine marge puisqu’après la fixation de ces 70 premières localisations, des "petits" aménagements pourront parfois être nécessaires, notamment le placement d’une barrière de protection, des bordures à enlever, des pavages à réaliser ou encore des marquages au sol. Pour ce faire, le DPS devra aussi prendre les règlements complémentaires de police requis, qui nécessiteront l’approbation de la tutelle.

Dans les 70 zones visées, certaines se retrouveront aux stations Li Bia Vélo (hall Octave Henry, gare côté boulevard du Nord, université de Namur, rue de l’Ange, etc). D’autres seront également, dans le piétonnier (rue du Collège, place d’Armes) mais aussi en dehors (rue Général Michel, rue Mazy, avenue Reine Astrid, etc).

"On devrait donc, je le souhaite, voir pour le printemps les premières zones de stationnement et désigner un opérateur unique", explique le bourgmestre. Restera ensuite à sanctionner les infractions.