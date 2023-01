Aérodrome de Temploux: le non bruyérois pour le renouvellement du permis

Ces Bruyérois assurent souffrir énormément du voisinage de l’aérodrome de Temploux. "On sait qu’il existe depuis des décennies mais c’est réellement devenu infernal depuis le changement de propriétaire et de gestionnaire", souligne cette membre du collectif "Le ciel pour tous". La rupture d’équilibre, ces Bovessois l’ont clairement constatée à la fin du printemps 2020. "On se souvient de cette date du 15 mai. Il y a eu tellement de bruit et de trafic dans le ciel qu’on a cru que c’était le début de la guerre", souffle-t-on dans cette rue bovessoise.

"École de pilotage, sauts en parachute, tourisme aérien, voltige et bientôt les ULM électriques… Le nouveau propriétaire développe tous les créneaux commerciaux d’activité. Ce qui entraîne une augmentation substantielle du nombre de passages d’avions au-dessus de nos têtes, et parfois à très basse altitude", insiste ce père de famille. "Nous avons demandé à pouvoir disposer des chiffres officiels de mouvements au départ de Temploux mais ça nous est toujours refusé. Le bourgmestre s’est heurté au même refus." En se basant sur les infos disponibles sur un site internet (flightaware) qui effectue un suivi des vols et identifie les appareils, les riverains ont pu estimer que le trafic a plus que doublé de 2019 à 2020.

« L’étude est biaisée »

L’aérodrome est actuellement en pleine procédure de renouvellement de son permis, l’actuel autorisant l’activité jusqu’au printemps prochain. Un premier permis avait été accordé en avril dernier. "Malgré plus de 200 réclamations", insiste cet opposant. "Il n’y avait même pas eu d’étude d’incidence. On a donc introduit un premier recours." L’autorité wallonne a entendu les arguments, en partie, et a notamment ordonné d’effectuer une étude ciblée sur les pollutions sonores éventuelles. "Mais quand ils ont effectué les mesures, en juin dernier, tout le monde était au courant. On a donc constaté un trafic anormalement bas pour cette époque de l’année", insistent les riverains qui estiment donc que cette étude a été biaisée. "Or, ses conclusions risquent de peser lourd dans la balance." La décision finale sera prise par Céline Tellier et Willy Borsus, les ministres wallons compétents en la matière. "Elle est attendue pour la fin du premier trimestre 2023", situe-t-on au cabinet de la ministre Tellier. Une attente qui stresse de nombreux bruyérois presque autant que… le retour des beaux jours.