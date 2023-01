Un salon à Namur pour les nouvelles tendances culinaires

"Le but, c’est de réunir dans un même endroit les artisans, les producteurs et les services qui donnent vraiment les nouvelles tendances dans l’horeca, mais aussi les métiers de bouche", situe Marie Henon, pour "Saveurs et Métiers".

Après deux années de silence imposées par la pandémie, l’événement est de retour à Namur pour sa cinquième édition. Avec une tendance qui s’est encore accélérée avec la pandémie. "Nous avons un espace totalement consacré à la digitalisation du secteur. Une dizaine d’exposants sont ainsi réunis au centre du salon, avec un tapis d’une couleur bleu pétant qu’on ne peut pas manquer", s’amuse Marie Henin. "On y retrouvera tous les services et prestataires qui vont pouvoir aider les restaurateurs ou artisans à passer le cap du numérique, en construisant leur site, assurant leur visibilité et leur vente en ligne, organisant la réservation des commandes…"

Mais les métiers de bouche restent charnels et on ne se contentera pas du numérique. "Pour un artisan qui veut présenter un nouveau produit, cela se passe encore et toujours en direct. Le produit, il faut pouvoir le voir, le toucher, le goûter." Et cela, on ne peut pas le faire par écran interposé.

160 exposants seront ainsi présents à Namur Expo, de dimanche à mardi où l’on attend de trois à quatre mille visiteurs.

Une ambiance qui va croissant

À travers les allées, on découvrira ainsi que le bio prend de plus en plus de parts de marché. "Mais pas que lui. Il y a une grande attention pour tout ce qui est végétarien, vegan ou encore les produits sans gluten et ceux qui tiennent compte des allergies."

Durant ces trois jours, le salon va aussi s’animer au rythme de différents concours et démonstrations. "Les élèves de l’ITCA (école de boucherie et de boulangerie de Suarlée) démontreront tout leur savoir-faire avec des sculptures en sucre", poursuit Marie Hénin. "Il y aura aussi le prix du couteau d’or pour celui qui a le meilleur maniement et la plus belle précision. On sacrera aussi l’artisan qui sortira le meilleur croissant." Avec une ambiance qui devrait aller… crescendo.

Le salon « Saveurs et Métiers », ce dimanche 15, lundi 16 et mardi 17 janvier, à Namur Expo. Infos sur www.saveurs-metiers.be