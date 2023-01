Namur : Un petit jeu sans conséquence, La Troupe revient au Delta

Créée en 2002 à Paris, cette pièce a déjà été jouée par une ribambelle de comédiens et a connu l’honneur d’une adaptation au cinéma. C’est un habitué des planches et du grand écran, le Namurois Nicolas Buysse, qui s’est cette fois chargé de mettre en scène ce show sur la fragilité du couple et de l’amitié. Une pièce drôle et humaine qui risque de rappeler bon nombre de situations vécues auprès des spectateurs.

Organisateur de l’événement, le cercle Ladies Circle de Namur rassemble douze femmes, âgées entre 18 et 45 ans, ayant pour devise "Friendship & Service" (Amitié & Service). C’est pourquoi, ses membres se réunissent une fois par mois afin de promouvoir l’amitié et encourager le sens des responsabilités à travers des activités tant sociales que culturelles.

Parmi les œuvres soutenues par le cercle, figurent deux services d’Accueil & d’Aide Éducatives (S.A.A.E.) qui apportent une aide aux jeunes et aux familles en difficulté par des actions socio-éducatives. Sans oublier l’ASBL Main Tendue qui assure la distribution de colis alimentaires auprès de personnes précarisées.

À l’échelle nationale, le service-club Ladies Circle, fondé en 1967 par les épouses de membres de la Table Ronde, compte au total 650 membres répartis au sein de 44 cercles actifs.