Gembloux : la 35e Rencontre des artistes se prépare

Un choix mûrement réfléchi, comme nous l’avait expliqué Adeline Tenret du service Culture de la commune: "Il était plus facile pour nous d’organiser cette rencontre au début de printemps, car c’est une période un peu plus calme en termes d’événements. Nous espérons d’ailleurs conserver cet agenda pour de futures éditions". Parole tenue, puisque la 35e Rencontre des artistes gembloutois se déroulera du 18 au 26 mars prochains.

Voter pour le prix du public

Cette nouvelle cuvée respectera globalement le programme de la précédente édition. Le dimanche 19 mars, une après-midi à l’ambiance montmartroise permettra aux visiteurs de s’essayer à différentes disciplines artistiques, au travers d’animations et ateliers organisés par les exposants.

Une semaine plus tard, le dimanche 26 mars à 18h, place à la remise des prix octroyés par le Lion’s Club, la Ville et le public. Comme de coutume, les visiteurs seront invités à voter pour l’artiste de leur choix durant toute la durée de l’exposition. À noter également que le Prix André Mohimont sera attribué à un jeune talent âgé entre 8 et 18 ans.

Les portes du foyer communal (place Arthur Lacroix, 5030 Gembloux) leur seront ouvertes les samedi 18 et dimanche 19 mars de 10h à 18h, et du lundi 20 au vendredi 24 mars, de 14h à 18h.

Les inscriptions sont ouvertes

Sculptures, peintures, dessins, gravures, vitraux, photographies… L’exposition est ouverte à tout type d’expression artistique. Néanmoins, pour participer, plusieurs critères sont à remplir: habiter Gembloux ou ses villages, être âgé de 8 ans ou plus, présenter de nouvelles œuvres si on est un habitué de l’événement, etc.

Toutes les conditions de participation et informations pratiques au sujet des œuvres sont à retrouver sur le site internet de la Ville. Les candidats y trouveront également un formulaire d’inscription en ligne, accessible jusqu’au vendredi 3 février, où ils pourront mentionner leurs informations personnelles et fournir deux photographies de leurs réalisations.

Le montage de l’expo pour les artistes junior se déroulera le mercredi 15 mars, entre 16h et 18h. Les adultes seront, quant à eux, conviés au foyer communal le jeudi 16 mars, de 9h à 18h.

Chaque exposant devra tenir au moins une permanence de deux heures durant l’événement. Le démontage se déroulera le dimanche 26 mars, après la remise des prix.

www.gembloux.be