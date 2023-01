Namur: en manque et armé d’un tournevis, il braque le night shop puis jette ses vêtements

Le 24 octobre dernier en soirée, Damien (prénom d’emprunt), 28 ans, a braqué un magasin de nuit de la place Maurice Servais à l’aide d’un tournevis. Il est sorti du commerce avec 360 euros et 4 paquets de cigarettes, avant de jeter ses vêtements, d’acheter sa dose de cocaïne ("J’étais en manque", a-t-il déclaré aux enquêteurs)… et d’être interpellé 2 jours plus tard.