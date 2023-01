Flawinne : un massage, tout doux, avec de la crème de baiser pour apaiser bébé (photos & vidéos)

De quoi permettre, après cinq jours de formation et avant un stage auprès de différentes familles, à ces élèves de tous horizons et âges (kinés, aides-familiales, puéricultrices ou autres sages-femmes) de prendre leurs aises, de donner aux papas et aux mamans les clés d’un geste efficace dans des circonstances adéquates… plus que délicates.

Bébé donne le la

"L’idéal, que ce soit pour le massage de relaxation ou de soin, c’est de manipuler votre enfant lors d’une période d’éveil calme, pas durant une crise. ", contextualise Camille. Pas question non plus de faire un marathon ou de croire qu’un massage one-shot va suffire. "C’est en le faisant et le refaisant régulièrement qu’il va être bénéfique." Le parent doit se rendre disponible et bébé donne le la. S’il est inconfortable ou a besoin de téter, on interrompt le mouvement.

Les stagiaires joignent l’acte à la parole sur une poupée tandis que Nacéhéra rassure Naolyne, comme Michaël avec Mathias et Justine avec un autre petit Mathias. "Au début, on demande à bébé la permission de le masser, on lui dit qu’on va lui faire du bien ", explique Pauline. Pour soulager les maux du premier âge, des coliques au sommeil difficile en passant par la constipation, quelques manipulations peuvent ainsi faire l’affaire. Avec ou sans huile (celle de tournesol est la moins allergène). Sur les bras, les jambes, le ventre ou les jolis pieds de bébé. Ils sont magiques ceux-là.

Du talon au système digestif

Dans les sillons des petons, on trouve l’accès à tous le corps par des petits pas et pressions de doigts: le “poivrier”, le “tire-bouchon”, le “cœur” ou encore le “saut de lapin”. Aller et venir avec son pouce sous les orteils de son petit protégé, ça agit sur les voies respiratoires. Et juste au-dessus du talon, on s’attaque gentiment au système digestif qui cause bien des désagréments aux tout-petits. Risette, c’est que Naolyne trouve ça chouette.

Dans un autre petit groupe, chouchoutant Mathias, Michael a trouvé ici confirmation à ce qu’il faisait déjà d’instinct depuis quelques années. "Avant Mathias, Je massais déjà Chloé, sa grande sœur, il y a quelques années. En tant que parent, on fait comme on peut, comme on pense. C’est très chouette de bénéficier de ces conseils, dans un cadre chaleureux. " Justine ne regrette pas non plus d’avoir fait la route depuis Montigny-le-Tilleul avec son Mathias. Beaucoup de stagiaires ont aussi fait de la route, depuis Bastogne, Liège ou Bruxelles. "Il y a très peu d’endroits où se former, en fait.", confirment Corine, Camille, Alexia et Pauline qui n’ont pas compté les kilomètres pour venir se faire la main.

Infos sur l’école de massage autour de la naissance et de l’enfance sur: www.massagebebe.be/