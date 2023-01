Namur : les Vrais Amis remontent sur scène, en wallon, à Malonne

Adaptée en wallon par Michel Hubert sous le titre Tot po les caurs, la pièce La Surprise, de Pierre Sauvil, sera interprétée par Monique Van Hout, Michel Goffinet, Damien Marchal et July Meessen. Dans une mise en scène de Laurent Marchal, la pièce retrace la crise vécue au sein d’un couple bourgeois qui tire sa fortune des nombreuses usines gérées par monsieur et dans lesquelles son épouse a investi son héritage. Sur le point de divorcer, celle-ci souhaite répartir équitablement leurs biens, ce que conteste le PDG. Reste à savoir si la voisine un peu mêle-tout, l’étudiant anarchiste et le voisin déprimé pourront leur apporter une solution.

La saison sera marquée par l’hommage rendu à Baudouin Pirard et à Jean-François Vandezande, deux acteurs bien connus du public malonnois et dernièrement disparus.

Les deux spectacles: 20€. Par spectacle : adulte 12€ (enfant moins de 13 ans: 5€) theatre@malonne.be ou 0488 14 50 29