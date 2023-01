Namur : une troupe d'impro théâtrale se crée à Jambes

L’idée est née au cœur du Repair Café, entre deux points de couture. "Originaire de Tournai, Élisabeth s’est proposée comme bénévole en tant que couturière, commente Anne Amram, présidente du Repair Café. Inscrite dans une troupe à Tournai, elle faisait la route depuis Namur pour continuer à jouer." Pour continuer à vivre sa passion sans avaler les kilomètres, elle a trouvé la solution: monter une troupe de théâtre à Namur.

La présence de cette habituée des planches n’est pas le seul argument justifiant l’initiative. "Nous avons une Maison de quartier qui dépend du service Cohésion sociale de la Ville de Namur. En soirée, il n’y a plus rien. De plus, la plupart des activités sont suivies par des femmes." Il fallait un rendez-vous après le boulot suffisamment attractif que pour pousser le public adulte à participer.

Des choses à dire

Ce n’est pas tout. Basse-Enhaive, c’est aussi une Maison des jeunes impliquée dans de nombreux projets. "Ici, on trouve trois types d’habitat: des logements sociaux, des maisons et de nouveaux appartements de standing. Les jeunes déplorent le manque de communication avec les personnes plus nanties. Ils ont des choses à dire et l’impro est, à mon sens, l’occasion pour eux de s’exprimer. Notre but est réellement de faire du théâtre intergénérationnel. Pas une troupe de vieux."

Restait à trouver un calendrier et un lieu où pouvoir créer et répéter. Ce sera le centre sportif, le vendredi de 18 à 20 h. Quant à l’encadrement, il sera assuré par Michèle Poncelet, animatrice d’ateliers d’écriture et de théâtre. La réunion du 13 janvier sera l’occasion de faire connaissance mais aussi d’identifier les pistes à explorer pour offrir au groupe les moyens d’être pérenne. "La participation doit rester gratuite pour tous", conclut Anne Amram.

Infos au 0476/68 54 35.