Namur: un repas de fête offert à une centaine de personnes

"À cause du Covid, explique Fabian Martin, l’événement solidaire n’a pu être organisé ces deux dernières années. Les retrouvailles ont été placées sous le signe du vivre ensemble et de la chaleur humaine. La centaine de participants s’est vu proposer un programme axé autour d’un repas de fête, d’une séance de cinéma au Caméo, d’une visite de Père Noël, d’une distribution de jouets, pour les enfants, mais aussi de vêtements et de colis alimentaires."

Fruit d’une étroite collaboration entre différents partenaires, pour ne citer que l’ASBL Excepté Jeunes, la Maison des Jeunes de La Bruyère ou encore le TEC et la Ville de Namur, ce Noël solidaire a montré, une fois de plus, l’importance de l’engagement désintéressé des nombreux bénévoles sans lesquels celui-ci n’aurait pu avoir lieu.