Ils forceront également le petit chalet du jardin pour repartir avec un sécateur. Le duo n’a pas tué père et mère, on est bien d’accord.

Une privation de liberté prolongée ne se justifierait pas. "Mais de là à ne donner aucune réaction, aucun signal, ce n’est pas non plus l’idéal", estime Nicolas Beaudoin, substitut du parquet de Namur qui gère ce dossier.

"Ils ont donc reçu une citation à comparaître, avec une audience fixée à un délai très proche."

On parle ici de la procédure accélérée avec l’audience spéciale intégrée dans le calendrier du tribunal correctionnel de Namur. En l’occurrence, les deux jeunes gens devront s’expliquer face au juge le 9 février.

Cette accélération de la Justice est possible (et voulue à Namur) quand on a affaire à des faits simples, avec un nombre très limité de préventions, avec des débats qui ne s’allongeront pas.

"La citation a été remise à ces deux personnes directement en mains propres, avant de quitter le commissariat", continue Nicolas Beaudoin. Ils sont donc officiellement avertis de leur prochain rendez-vous avec la Justice, le 9 février prochain. Pour eux, ce sera donc difficile de justifier un défaut (une absence à l’audience), faute d’avoir été officiellement convoqué.

La convocation remise au commissariat

"Récemment, il y a également eu cet individu qui a été pris alors qu’il effectuait des vols dans un magasin de bricolage. Ce n’est pas gravissime, les objets volés ont été remis et d’autres pourraient être remboursés mais c’est aussi un multirécidiviste. Il faut donc aussi une réaction de la Justice", continue-t-on au parquet de Namur.

Le dossier gembloutois n’est guère plus épais avec une tentative de vol et une cisaille dérobée. "Mais ce ne serait pas une bonne chose de voir les gens qui ont été interpellés sortent rapidement, sans trop de comptes à rendre par la suite. Il faut aussi penser au message que cela renvoie aux victimes, à la société. Mais aussi aux forces de l’ordre. Les policiers qui interviennent pour arrêter de suspects, montent un dossier et, après, se rendre compte qu’il n’y a aucune suite, ce n’est pas non plus très motivant pour eux." Cette procédure accélérée doit donc combler tous ces vides. A voir si ce sera mission accomplie.