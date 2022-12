Déguisements pour le Nouvel An : les années 20 et Mercredi (Addams) ont la cote au Feu Follet de Malonne

À lire aussi | Nouvel An : les feux d’artifice interdits à La Bruyère et Andenne, toujours prisés dans les commerces

©EdA - Florent Marot

Mais le réveillon tend à les rattraper, petit à petit. Cette année, les goûts en matière de costumes sont assez classiques. " Les années 20 sont plébiscitées, grâce à l’univers de certaines séries, mais aussi parce que les gens aiment s’habiller chic pour le réveillon ", décrypte Annick Firens, gérante du Feu Follet à Malonne.

Les déguisements de marquis et marquise ont aussi les faveurs des fêtards pour l’élégance dont ils ornent leurs mannequins.

La surprise de l’année, c’est Mercredi. La série télévisée à succès remet au goût du jour les aventures de l’adolescente cynique de la sombre famille Addams.

Les cotillons, inclassables, indémodables, de toutes les formes et toutes les couleurs décoreront une fois de plus les fêtes et les tables de nouvel An. "Seules les couleurs changent, sinon ce sont les mêmes depuis des années."

À l’inverse, les farces et attrapes passent à la trappe. La demande est devenue si pauvre que la fabrication s’est arrêtée. Les pétards cigarettes, les bonbons qui sentent mauvais, les cuillères qui fondent dans le café, autant d’artifices qui ne séduisent plus le fêtard. "Le coussin péteur est encore le seul à tenir le coup. Les derniers intéressés par les farces et attrapes, ce sont les grands-parents et les très jeunes générations" conclut Annick Firens.