Namur : l'élan de solidarité d'un groupe d'amies envers une école d’Afrique

"Nous avons été touchées par les difficultés rencontrées par l’instituteur Mamadou qui fait son possible pour offrir une scolarité à un maximum d’enfants du village du préscolaire au CM2. Pas d’électricité, peu de matériel scolaire, pas de jeu pour les petits, tous n’ont pas la chance d’avoir accès à la scolarité" développe-t-elle.

En mars 2022, elle décide de repartir avec son conjoint et ses deux amies toujours dans le but d’installer l’électricité à l’école.

"Nous avons acheté un panneau photovoltaïque à Bissau (capitale de la Guinée) et deux batteries. Nous avions préparé des lampes (imprimante 3D) et d’autres matériaux électriques. Nous avons aussi emmené deux panneaux dans nos valises. Ainsi qu’un ordinateur, une imprimante et une plastifieuse" ajoute-t-elle. Le projet ne s’arrête pas là puisqu’un autre voyage est programmé pour les vacances de carnaval 2023. Ils souhaitent mettre en place une pompe sur le puits, une tour avec une réserve de 2000 litres et un équipement sanitaire. Ils en profiteront également pour apporter du matériel scolaire, des jeux, des cartouches pour l’imprimante et du matériel pour la plastifieuse. Pour ce faire, une collecte de vêtements d’été, de livres, de jeux, et de produits d’hygiène est organisée jusqu’à début mars rue de l’abbaye 24 à Faulx-Les Tombes.

Une correspondance par courrier est établie entre les enfants de l’école de la Providence de Champion et ceux de la classe en Guinée Bissau.

"Nous avons créé un échange avec une classe de 3e primaire de l’école de la Providence de Champion. Les élèves ont écrit chacun une lettre pour un enfant de la classe. Ils ont aussi réalisé des masques de Carnaval que nous avons emmenés, et ils ont réalisé un petit questionnaire sur la Belgique. Nous avons régulièrement des nouvelles de la classe de Mamadou, nous voyons les enfants qui progressent dans leurs apprentissages, et seront très heureux de tous nous retrouver", conclut-elle.