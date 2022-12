Scie, marteau, couteau et aiguille

Avec un couteau aussi pointu qu’aiguisé, Mathis perce la couenne épaisse du jambon. "C’est une étape très délicate. On ne doit pas exploser la pièce parce qu’une fois désossée, il faudra la recoudre", détaille l’apprenti.

Force et précision sont de rigueur pour enlever les os du jambon. Aux étapes précédentes, les élèves auront aussi joué de la scie pour couper l’os iliaque ou du gros marteau pour faire éclater l’articulation. Les couteaux et puis l’aiguille pour recoudre le jambon prendront le relais.

Une fois les os retirés, on rassemble les différentes parties et place le tout dans la presse hydraulique. "La pression est de 200 bars. C’est comme si on posait un poids de huit tonnes pendant 24 heures sur le jambon", explique encore, geste à l’appui, Gundy Grandelet, enseignante spécialisée dans le séchage et la salaison.

Cette pression permet de donner toute son uniformité et sa structure au jambon. "Faut pas qu’en la coupant, toute la tranche parte en charpie", justifie l’enseignante. Ce serait malheureux en effet, pour un si noble jambon.