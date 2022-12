Lumière à Namur! Seize illustrateurs exposés à l'Arsène Café

Le collectif Illumine Galerie revient en force, à l’Arsène Café, pour une quatrième exposition intitulée Lumière. L’occasion d’admirer les œuvres de seize illustrateurs namurois qui ont expérimenté diverses techniques digitales et traditionnelles autour d’une thématique commune. "Lorsque tous les artistes participants se sont réunis, le souhait général du thème de la lumière s’est imposé face au climat mondial assez déprimant, raconte Gaëlle Defeyt, responsable communication du Comptoir des Ressources Créatives (CRC) de Namur en charge de l’événement. L’idée était alors de proposer cette exposition dès le solstice d’hiver (NDLR: 21 décembre), jour le plus sombre de l’année, afin d’apporter un peu de luminosité et de chaleur."