Le « Jambon mosan »: un prince sur la table du Nouvel An, séché et affiné à l’ITCA à Suarlée

"Tout le monde connaît évidemment le jambon d’Ardenne, avec son goût fumé particulier mais là, on veut développer un jambon qui dégage d’autres saveurs, tout en nuances", débute Daniel Brunin, chef d’atelier. Les techniques sont d’ailleurs totalement différentes que celles employées pour les salaisons traditionnelles du sud du pays. Ici, on est dans le salage et le séchage, avec un facteur primordial: le temps.

Il aura fallu au minimum huit mois avant que cette fine tranche au goût subtil n’aboutisse sur votre table du réveillon. "Ce lent et constant séchage et affinage, c’est vraiment ce qui fait la différence", souligne Gundy Gandelet, professeur de l’ITCA spécialisée dans les salaisons.

Il perd un tiers de son poids

Autre élément fondamental: la qualité de la viande de porc qui sera sélectionnée. "On travaille le plus souvent avec la race Piétrain", continue l’enseignante. "Ou en tout cas avec du porc labellisé où l’on a toutes les garanties d’une bonne alimentation." On privilégie un solide jambon, avec une belle couche de graisse. "Idéalement de deux bons centimètres", précise Fabrice Soudan, boucher au centre de Floreffe. "En général, ces jambons font douze bons kilos", situe Gundy Grandelet. "C’est important d’avoir cette masse parce que le jambon va perdre un tiers de son poids dur ant les huit mois de séchage."

Pour qu’il soit bon, le jambon devra être quelque peu "malmené". "On scie l’os iliaque et on casse l’articulation pour que la synovie se répande dans tout le morceau", détaille l’experte. "On veillera aussi à vider l’artère. Il ne faut pas de résidu de sang, cela peut amener des bactéries indésirables."

Le jambon va alors être mis au sel. Il va être ainsi plongé dans un mélange de gros sel auquel, selon la recette, on ajoutera du thym, du romarin, des baies de genévrier mais aussi du sucre de cane. Pour adoucir son goût ? "Non, ce sera pour provoquer une réaction qui lancera le processus de maturation en évitant le pourrissement." La durée de salage sera calculée de manière très précise. "On prend son poids, on le multiplie par deux et on ajoute huit. Un jambon de douze kilos restera donc 32 jours dans le bain de sel", calcule la spécialiste des salaisons. Le jambon sera alors lavé et trempé dans l’eau claire pendant douze heures. "On va le garder dix jours à une température de 1 à 5 degrés, histoire de bien s’assurer qu’il n’y a pas de mauvaise pourriture, pas de bactéries."

Une pourriture noble

Si le sel a bien pénétré la viande jusqu’au cœur, on passera alors au séchage. "Dans le séchoir, la température est constante, entre 15 et 17 degrés. Le taux d’hygrométrie idéal de 77% doit être maintenu", insiste Gundy Grandelet. "Quand on rentre de nouveaux jambons, cela fait monter le taux d’humidité et il faut donc renouveler l’air. C’est à ça que servent ces deux ventilateurs", explique la spécialiste. "Dans le séchoir, on trouve les micro-organismes nécessaires qui vont assurer un processus de séchage harmonieux, ce qui garantit la conservation." Semaine après semaine, le jambon va sécher, perdre du volume, gagner en densité et évidemment en goût. "C’est huit mois minimum mais si vous pouvez attendre douze, ce sera encore meilleur." À travers le séchoir, les différences entre les lots de jambon, répartis par date d’entrée, se marquent à vue d’œil. "Une pourriture noble se pose sur la viande." Le temps fait son travail et il est un précieux allié pour Gundy et tous ses élèves de l’ITCA. Au grand bonheur de ceux qui retrouveront sur leur assiette, le soir du réveillon, une magnifique tranche de ce prince mosan de tous les jambons.

Roulé avec un petit chèvre ou à la méditéranéenne, en entrée

Artisan boucher à Floreffe, Fabrice Soudan fait l’éloge du jambon mosan. Des paroles qui se dégustent.

Dans sa boucherie, au centre de Floreffe, Fabrice Soudan privilégie le goût et le retour aux choses simples et naturelles ©-Eda

"C’est bien simple, on en revient tout simplement à ce que l’on a toujours fait dans les fermes." Ces mots tout simples, qui fleurent le bon sens, sont ceux de Fabrice Soudan, boucher au centre de Floreffe.

Comme d’autres collègues, l’artisan collabore aussi avec l’ITCA, l’école de boucherie implantée à Suarlée, pour sortir de beaux jambons mosans.

"Au départ, le choix de la viande est primordial. Quand on travaille des salaisons, des charcuteries, il faut une bête extrêmement saine", détaille le charcutier floreffois.

"Rien qu’à la couleur, je peux déjà en dire beaucoup. La viande ne doit pas être trop blanche, trop pâlotte. Il ne doit pas être terne mais avoir ce petit éclat…"

Actif depuis ses quinze ans dans l’atelier et au comptoir de cette boucherie qui ne désemplit pas, Fabrice Soudan aime les choses simples et naturelles. "Le séchage, doux et progressif, permet ainsi de goûter la vraie qualité de la viande", insiste l’artisan.

Avec du melon ou un chèvre crémeux

Pour son jambon à l’os qui fait sa fierté, le boucher floreffois utilise la même recette depuis des décennies. "Je le cuis à 70 degrés pendant dix heures dans une poche où l’on retrouve aussi des carottes, des céleris et des poireaux. Rien que ça…"

Pour revenir à son jambon mosan, la "maison", Fabrice n’est pas partisan d’un séchage excessif. "A huit mois, c’est parfait", tranche-t-il. "Après, le jambon va poisser. Mais là, on peut voir qu’il a une belle croûte extérieure et une idéale couleur rouge sombre."

D’autres confrères font également confiance à l’ITCA pour la fabrication des jambons mosans. "On collabore avec des artisans de toute la région namuroise et même dans la Botte du Hainaut, signale-t-on à l’école de boucherie. Il y en a même un qui nous en prend… 120 par an !"

Car le mosan connaît un joli succès. "On pourrait imaginer de la labelliser mais ça pourrait être une procédure assez longue et compliquée", estime Daniel Brunin, chef d’atelier.

Mais même sans label, le produit a de la gueule. "Et on peut le déguster tout au long de l’année", souligne Fabrice Soudan. "L’été, on le mariera au melon, avec un petit verre de porto." Et pour ce réveillon du Nouvel An ? "Là aussi, plusieurs formules sont possibles. À l’apéro, on peut rouler avec, à l’intérieur, un chèvre un peu crémeux. Moi, je verrais bien une entrée avec de très fines tranches accompagnées de copeaux de parmesan, avec un petit filet d’huile. Un peu à la méditerranéenne…" Le prince mosan des jambons est finalement très accommodant.