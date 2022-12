©EdA - Florent Marot

Le programme de piétonnisation du centre de Namur a été lancé en février. Il se poursuivra jusqu’en 2026.

En février dernier, la Ville de Namur posait les jalons de l’extension du centre piétonnier. Un programme au long cours, échelonné sur plusieurs années. La rue des Dames Blanche sera rendue aux piétons en 2023-2024. Suivront la rue de Bruxelles et l’avenue Golenvaux (2024), les rues de Fer, de l’Ange, Saint-Jacques et Émile Cuvelier (2025) et enfin les rues Godefroid, des Croisiers et des Carmes (2026). Tout ceci étant conditionné par l’obtention des permis, de subsides ainsi que par les capacités financières futures de la Ville.

La première étape, qui vise la place de la Station, est sur les rails. Le chantier est prévu au printemps, dès après l’entrée en fonction de la nouvelle gare multimodale, qui renverra les bus sur le toit de la gare ferroviaire. La place sera réaménagée en donnant la priorité à la circulation piétonne et aux mobilités douces.

Ce vaste projet de piétonnisation est ambitieux et repose sur un credo: on veut un centre-ville "apaisé, végétalisé et convivial". Cela passera par des rues de plain-pied, sans trottoir, des jeux publics, un nouveau mobilier urbain et des plantations, en pleine terre notamment.

Mais le projet questionne les riverains, les commerçants et plus largement les usagers du centre-ville, dont il bouleversa profondément les habitudes. Quid de l’attractivité et de la livraison des boutiques et de l’horeca ? Quid de la mobilité et de la sécurité de ceux qui vivent, étudient ou travaillent dans le futur piétonnier ? Quid de l’impact sur le marché immobilier ?

La Ville prévoit des dépose-minute, des navettes de transport en commun électriques, des laissez-passer pour les services à domicile et l’accès aux parkings privés, une libre circulation des taxis… Elle veut rassurer. Début décembre, elle a rencontré des riverains. Pour convaincre et réussir, la Ville ne pourra faire l’économie d’une vraie démarche de coconstruction avec la population.

Le chiffre : 30

L’institut Vias révélait en février dernier les chiffres 2021 de la sécurité routière en province de Namur. Le nombre d’accidents mortels était en nette diminution : on en a dénombré 30, contre 42 en 2020.

Le centre de Fosses amorce sa résurrection

Projet de réaménagement du centre de Fosses. ©Atelier Paysage / Dessin et Construction

Fosses a lancé en février dernier un ambitieux programme de réaménagement de son centre historique.

Le jour de la Saint-Valentin, le collège communal de Fosses dévoilait les plans de réaménagement du centre historique de la ville. Un projet ambitieux et assez radical qui prévoit la démolition de l’actuel hôtel de ville, jugé trop obstructif et peu intéressant sur le plan architectural.

Les places du Chapitre et du Marché seront réhabilitées. On éloigne les voitures, on gomme l’emprise au sol des voiries et trottoirs et on crée de nouvelles liaisons piétonnes et espaces verts, notamment devant la collégiale.

«On va retrouver de la transparence entre les deux places, du lien entre les parcours et des vues sur la collégiale», considère Étienne Cellier, de l’Atelier du Paysage, qui étudié a le projet avec le bureau Dessin et Construction. L’objectif est d’offrir des espaces publics plus clairs, plus aérés et, partant, une meilleure qualité de vie et plus de convivialité pour leurs usagers.

Une halle aux lignes contemporaines sera érigée en lieu et place de l’hôtel de ville et fera la liaison entre les deux places, souvenir aussi de la halle qu’a connue Fosses au Moyen Âge. Le lieu servira également d’estrade pour les manifestations culturelles et folkloriques. Une couverture en verre, un temps imaginée, ne tient plus la corde aujourd’hui.

Le projet est estimé à 2,2 millions d’euros, avec une intervention de la Wallonie à hauteur de 80 %. Depuis février, le dossier a suivi son cours comme prévu. «On en est à la préparation de la demande de permis», explique Gaëtan De Bilderling, le bourgmestre de Fosses. Ce sésame est espéré courant 2023 et le début des travaux l’année suivante. Si toutefois la démarche n’est pas frappée de recours. On pense à l’ASBL Historia, qui s’est émue de la destruction de l’hôtel de ville. Le bourgmestre reste confiant : «Il y a très peu de détracteurs parmi les gens qui s’intéressent au dossier.» Une date marque la deadline du projet : le 27 septembre 2026, jour de la prochaine septennale.

La phrase

«J’ai l’impression que nous sommes considérés comme des criminels.»

Yves Delforge, le bourgmestre de Mettet qui devra, avec d’autres, s’expliquer devant le tribunal pour la pollution de la carrière de Biesmerée.

L'image

Grands chantiers immobiliers entre le boulevard Mélot et les rails de chemin de fer, à Namur. Plusieurs immeubles et 28500 m2 sortent de terre, entre le bâtiment ultramoderne qui a remplacé celui de la poste et le siège de Belfius flambant neuf. Le site de la «courgette» s’impose comme le futur quartier d’affaires namurois. ©EDA

En bref

Route mortelle

Ils rentraient d’un match de mini-foot, le soir du 21 février. Leur voiture a percuté un camion sur la N951, à Profondeville. David, Benjamin et Arnaud, la petite vingtaine, ont été tués sur le coup. Les trois amis étudiaient l’éducation physique à Malonne.

Une figure

L’avocat dinantais Dominique Remy est décédé le 22 février. Il avait été le conseil de Richard Fournaux et de la Ville de Dinant dans l’affaire du casino. Homme influent, au caractère fort, parfois controversé, il était aussi très impliqué dans la vie politique locale.

Incendie fatal

Terrible accident, dans la nuit du 13 au 14 février, au centre de Ciney. Une automobiliste a perdu le contrôle et a propulsé une voiture en stationnement contre une façade. Une borne de gaz a explosé et a embrasé une maison. Une dame née en 1961 a péri dans les flammes.

Un homicide

Dans la nuit du 7 au 8 février, à Gesves, Daniel Gilles a porté une cinquantaine de coups de couteau à sa compagne Yohanne Giltay. La quadragénaire est décédée. L’homme a expliqué qu’il avait consommé de la cocaïne et qu’il avait «pété les plombs».

Vol d’animaux

Arrestation, le 1er février, de deux voleurs. Ils ont dérobé plus de 40 moutons en région namuroise, ainsi que des chevaux, des vaches et un lama.

Sanction cassée

20 % de salaire brut en moins durant deux mois. C’est la sanction infligée par la Commune de Jemeppe à son directeur financier, en raison de prestations jugées insuffisantes. Une décision cassée en février dernier par le Conseil d’État. La Commune doit rembourser. Depuis, les relations entre le collège et le directeur se sont améliorées.

Lobbying

Polémique en février autour du projet de lotissement d’une parcelle de 1,5 ha au Bas Wérichet, à Jemeppe. Le propriétaire du terrain est un conseiller communal, on lui reproche un lobbying appuyé. En juillet, face à l’opposition des riverains et à des avis négatifs, le promoteur a abandonné le projet. Pour mieux revenir?