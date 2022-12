Wépion: pour Noël, les enfants poussent la chansonnette à la maison de repos (photos et vidéo)

Ce mercredi matin, les enfants âgés de 2 à 4 ans, se sont rendus au home afin de vivre un moment de partage intergénérationnel. C’est dans une ambiance très festive que les résidents se sont prêtés au jeu, accompagnés d’un beau grand sapin et de guirlandes lumineuses. Les élèves, vêtus d’une chouette tenue de Noël accessoirisée par des chapeaux, se sont installés en groupe devant les résidents déjà assis sur leurs chaises, impatients de les écouter. Les petits ont ouvert le bal avec deux chants de Noël et ont ensuite effectué des danses.

Une bouffée d’air frais

"Nous avons organisé cette matinée dans un but d’échange, de partage de sentiments, développe Véronique Marchal, puéricultrice à l’école communale de Wépion. Nous voulions apporter un moment chaleureux aux personnes âgées qui n’ont pas toujours la chance de pouvoir rentrer auprès de leurs proches durant cette période de fêtes. Nous souhaitions leur montrer que nous les soutenons et que nous pensons à eux. Nos élèves d’accueil et de 1 ère maternelle étaient très enthousiastes face à cette idée et avaient hâte de les rencontrer."

Le Père Noël n’est pas le seul à penser aux enfants en cette période de festivités. Les résidents avaient eux aussi, prévu une petite surprise pour ces derniers. Chaque élève a reçu une pomme de pin bien joliment décorée tel un sapin de Noël.

"Les relations avec les enfants sont toujours une grande bouffée d’oxygène pour les personnes âgées de la maison de repos, ajoute Dominique Dachet, ergothérapeute. Cela permet de créer des liens et rappeler certains souvenirs à nos résidents qui ont eux-mêmes vécu ce genre de moments avec leurs enfants ou petits-enfants. Ces rencontres intergénérationnelles apportent autant aux personnes âgées qu’aux en fants. Ce sont des démarches que nous souhaitons mettre en place plus souvent."